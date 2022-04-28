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"Урал" из российского превращается в казахстанский, - "СП"
08:33 29.04.2022

"Урал" из российского превращается в казахстанский
Легендарный мотоцикл меняет прописку
Вера Жердева

Материал комментируют:
Валентин Катасонов Михаил Делягин

Российская компания Ural Motorcycles, производящая некогда популярные мотоциклы с коляской, переносит сборочное производство в Казахстан. Предприятие находится в Свердловской области, в городе Ирбит (Свердловская область). Ирбит, благодаря заводу по выпуску мотоциклов, получил неофициальное звание "мотоциклетной столицы". Но теперь этот статус будет утрачен: "железных коней" начнут производить в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области. Об этом рассказал генеральный директор Илья Хаит в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале компании.

"Мы вынуждены переехать… Сейчас мы не можем даже импортировать запасные части из-за рубежа. Ну и, как минимум, мы сможем отправлять (готовые мотоциклы зарубежным покупателям - ред.) из Казахстана", - сказал он. Новость о том, что Ural Motorcycles решил передислоцироваться за кордон, наделала много шума в соцсетях.

"Золото вывезли, кубышку наполнили и подарили, теперь все перенесут в очень дружественный Казахстан?".

"Не думаю, что это поможет, так как и с „частично-российскими" деталями импорт этих мотоциклов могут заблокировать".

"Хорошая" новость. Рабочие места в братском Казахстане. Наверное, и рабочие со Свердловской области туда поедут? Не сокращать же их !!!", - возмущаются пользователи.

По словам гендиректора, такое решение о переезде пришлось принять из-за проблем с импортом комплектующих и сложности с экспортом продукции: "Мы не можем ни ввезти ничего, не вывезти. А если бы и могли, то мы видим огромные импортные тарифы. В Австралии 35%, в Канаде 35%, в США 10%, в Японию мы не можем поставлять мотоциклы вообще", - уточнил он.

Примечательно, что Ural Motorcycles обзавелся дилерскими центрами в США, Канаде и Мексике. Похоже, что продукция как раз и предназначалась состоятельным зарубежным любителям экстрима, которые готовы доплачивать за "легендарный" бренд. Мы полюбопытствовали, какова стоимость российских моделей. То, что сразу выскакивает в поисковике - дорожные и туристические, от миллиона и выше. Импортные мотоциклы таких классов не в пример дешевле, хоть и не такие навороченные.

Видимо, современные "Уралы" предназначены не для просто для езды, а для езды с понтами. А в России переплачивать за понты у большинства населения просто нет возможности. Так что потеря доступов на зарубежные рынки для предприятия - реальная катастрофа. По прогнозам Хайта, продажи в 2022 году существенно снизятся.

Впрочем, Ирбитский мотоциклетный завод все-таки продолжит работу, но будет сконцентрирован на производстве рам и элементов корпуса. Но компания сократит часть персонала в Ирбите и наймет работников в Казахстане. В городе, конечно, есть и другие предприятия, например, швейная фабрика работает, фармацевтический и молочный заводы. Птицефабрика неподалеку. Хлебозавод. Но сокращение рабочих мест в нынешнее непростое время - проблема. Ведь не каждый механик или слесарь легко и быстро научится ухаживать за курами, печь хлеб или шить трусы. А жить на что-то надо.

Но вернемся к переезду. Петропавловск был выбран не случайно: это большой индустриальный город, большинство населения которого говорит на русском языке. Среди других преимуществ - упрощенный порядок пересечения границы Казахстана и России и схожие юридические режимы работы в двух странах.

Как-то сразу вспоминается, что во время Великой Отечественной войны советские заводы эвакуировались на север Казахстана. В основном из Ленинграда.

Петропавловск, например, приютил завод № 129, выпускавший боеприпасы. Были предприятия, выпускающие потом радиоэлектронику, торпеды, ракетную технику. Это были очень мощные заводы. Со всей инфраструктурой. С очень грамотными специалистами - на всех уровнях производства.

Даже детсады, приклепненные к заводам, назывались не садиками, а детскими комбинатами - с соответствующим уровнем подготовки детей.

Про Минобороны СССР и говорить нечего.

Теперь опять потянулись цеха из России в Петропавлоск. Мотоцикл "Урал" для людей, которые работали на секретных конвейерах, - не то что смех, но игрушка.

- Понятно чего они боятся: санкций, рынков, потери поставок комплектующих, - считает эксперт Валентин Катасонов.

- Я думаю, это такой маневр, чтобы уйти под крышу стран, которые не включены в список недружественных государств и пока не присоединились к санкциям против России. Но дело в том, что Запад будет их дожимать.

Есть некоторые признаки, что они в любой момент могут взять под козырек и присоединиться к этим санкциям. Поэтому переносить туда производство - маневр достаточно рискованный, Кстати, "уходят" ведь не только в страны ближнего зарубежья, но и, к примеру, в Турцию.

"СП": - Чем это может обернуться для России?

- Россия просто потеряет людей, часть производств, ну и, конечно, рабочие места. Но главное - потеряет свою независимость, поскольку теряет производства. К сожалению, не очень внятно понятны задачи. На мой взгляд, другого варианта нет, кроме как объявлять реиндустриализацию. Но не просто в лоб, а в рамках государственной программы, и надо перекрыть границы (для финансовых потоков - ред.), чтобы создать независимую, самодостаточную экономику.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике Михаил Делягин видит в действиях руководства Ural Motorcycles закономерность, которая, впрочем, по его мнению, с санкциями не связано.

- Это не перенос производства. Это бегство. Россия из-за этого теряет рабочие места и налоги.

Но вот насколько убежище надежно - еще вопрос. Посмотрите соцсети: есть много групп, участники которых Россию едва ли не матом кроют, а россиян - с грязью смешивают.

Кроме того, наши бывшие партнеры с Запада буквально душат Казахстан в своих цепких паучьих лапках. Недавно там побывала заместитель Госсекретаря США Узра Зея. Так она без обиняков заявила, что Вашингтон учитывает интересы Казахстана в связи с санкционным давлением на Россию, и что ведется совместная работа для того, чтобы снизить издержки для Казахстана от антироссийских санкций.

Но казахстанские чиновники твердят, что боятся распространения на Казахстан вторичных санкций, если он будет пытаться как-то конвертировать свою возможность поставлять РФ подсанкционные материалы либо осуществлять с ее банками финансовые операции.

И, соответственно, они не могут дать гарантий, что не прогнутся, если их прижмут из-за того, что "приютили" у себя российские заводы.

А если к этому добавить, что американский бизнес до начала пандемии вложил в экономику Казахстана 47 миллиардов долларов, то можно смело утверждать: США держат эту страну за горло железной хваткой.

Но пока Казахстан готов поддержать всех "перебежчиков". Это подтвердил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, заявивший: "Мы приветствуем все предприятия, которые готовятся открыть у нас - это рабочие места, это новая налогооблагаемая база, это компетенции".

По его словам, намерение перебазироваться на казахский рынок выражают и другие российские компании.

28 апр. 2022

Источник - svpressa.ru
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