Бишкек. Задержан россиянин - организатор Telegram-канала KG_Svetofor, торговавший наркотиками

09:24 29.04.2022

29 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Задержан организатор Telegram-канала KG_Svetofor, торговавший наркотиками



Сотрудниками СБНОН МВД задержаны организатор Telegram-канала KG_Svetofor, торговавший наркотиками, и его подельница. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"Владелец интернет-магазина активно рекламировал наркотики в социальных сетях и мессенджерах. 28 апреля были задержаны 32-летний гражданин России - организатор Telegram-канала и его 22-летняя подельница, гражданка Кыргызстана", - говорится в сообщении.



При личном досмотре администратор канала выдал пять доз гашиша, подготовленных для закладок. Он также указал места ранее сделанных им закладок на территории Чуйской области. Были найдены еще десять доз наркотических веществ.



По месту жительства задержанных проведен обыск. Изъяты 71 грамм гашиша, самодельное устройство для употребления наркотиков, компьютер, ноутбук, мобильные телефоны и банковские карты. Задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека.