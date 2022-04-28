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Кадровая засада президента Токаева, - Ю.Кисткина
09:27 29.04.2022

Эффект исполнителя. Не попадет ли президент в кадровую "засаду"?
Разговоры об отсутствии у президента страны Касым-Жомарта Токаева кадровой "скамейки запасных" звучат с тех пор, как он только заступил на этот пост. Особенно они участились после январских событий, когда обыватели разом стали экспертами в политике и начали требовать чуть ли не полного "переливания крови" в системе власти. Вместе с тем, глава государства довольно-таки регулярно проводит обновление госаппарата. Да, масштабными эти пертурбации назвать сложно, но, тем не менее, очевидно, что кое-каким запасом прочности кадровый резерв главы государства все же обладает. Более того, наблюдая за перемещениями, происходящими по вертикали и горизонтали, приходишь к выводу, что они вовсе не хаотичны и преследуют вполне конкретную цель.

Последние кадровые решения президента объединяет то, что ставка в них была сделана на опыт и знания назначенцев. Все три новых акима области долго работали именно в тех регионах, которые они теперь возглавили, а в Министерство труда и социальной защиты населения вернулась та, которая уже руководила им и вообще много лет трудилась в этой сфере. Вряд ли мы имеем дело с простым совпадением. Но и делать вывод о намечающемся в кадровой политике, проводимой государством, тренде на приход в систему исключительно профессиональных людей, наверное, преждевременно. К тому же если основываться на предыдущем опыте, то далеко не очевидно, что управленцы, хорошо знающие данный регион или данную сферу деятельности, более эффективны, чем люди "со стороны", не имеющие таких знаний, но со свежим, незашоренным взглядом.

Впрочем, чтобы не тыкать пальцем в небо, пытаясь понять текущие алгоритмы запуска кадровой карусели, мы попросили оценить текущие тенденции, связанные с отставками и назначениями, тех, кто пристально следит за этими процессами.

Амиржан Косанов, экс-кандидат в президенты РК:

"У президента нет эффективной команды для реализации реформ"

- Кадры решают все. Увы, присваиваемая тирану сия известная сентенция актуальна и для нашей суровой, перманентно претендующей на демократичность действительности. Президент может инициировать любые позитивные новации и строить вселенские планы по переустройству страны, но если они не будут реализованы, то грош цена таким начинаниям. Да и наша власть – и старая, и старо-новая – никогда не отличалась (и не отличается сегодня) четким выполнением громадья своих планов. Причин тому несколько.

Во-первых, все они не избираемые, а назначаемые. Их карьера зависит не от состояния дел на вверенных им участках или симпатий (либо антипатий) населения конкретно взятого региона, а от того, кто их назначает, – от президента. Кстати, отсюда и лживые отчеты, показуха и "потемкинские деревни": главное – засветиться перед начальником. И так на всех уровнях государственной службы.

Во-вторых, отсутствует действенный контроль со стороны общества. Парламент и маслихаты – ручные, они политически и бюрократически аффилированы с исполнительной властью. Ворон ворону глаз не выклюет, и рука руку моет. Одним словом, весь этот фольклор отражает сущность кадровой политики. Как следствие, у нас нет практики публичного отчета того или иного министра либо акима при уходе с должности или при переходе на другую работу.

В-третьих, несмотря на заверения о начале строительства "Нового Казахстана", судя по последним назначениям, обновления кадрового состава не предвидится: по-прежнему тасуется старая, достаточно замусоленная и вконец дискредитировавшая себя колода. Все так же правят бал клановость, кумовство и трайбализм. Добавьте сюда искусство лести и подхалимажа, которое пышным цветом расцвело на наших кадровых просторах. В связи с приходом второго президента и критикой в адрес первого из уст его вчерашней камарильи в Казахстане актуальной становится довольно избитая фраза "вовремя предать - это не предать, а предвидеть".

А ведь на протяжении тридцати лет одни и те же лица (вне зависимости от результатов их деятельности) до достижения преклонного возраст перемещались во властной системе по горизонтали, не допуская к органам госуправления более молодых. Сколько загубленных судеб, сколько неисполненных планов! Сколько ярких и достойных людей не смогли послужить родному Отечеству!

В-четвертых, хотя президент то и дело заявляет о необходимости учитывать мнение общественности, до сих пор на государственную службу не привлекаются представители гражданского общества, которые могли бы привнести новые идеи и подходы. Такой разворот в кадровой политике имел бы еще и важный морально-психологический аспект: общество, делегируя во власть своих представителей, поверило бы в искренность слов о "Новом Казахстане" и, что тоже немаловажно, почувствовало бы свою часть ответственности за намечаемые преобразования. А пока такого чувства у граждан и общества нет. Видимо, отсюда и растут ноги у разговоров об отсутствии у президента "команды реформ". А без этого любые начинания обречены…

Галым Агелеуов, руководитель общественного фонда Liberty, правозащитник:

"Наши чиновники – не менеджеры, а конъюнктурщики"

- Лучшие менеджеры – это те, кто вырос из местного самоуправления, которого в нашей стране нет. Лучшие менеджеры – это те, кто на протяжении десятилетий участвовал в честных выборах и побеждал в жесткой конкурентной борьбе. Лучшие менеджеры – это те, кто публикует свои программы реформ (пошаговый план действий) и проявляет инициативу, но такие люди находятся не во власти, а в гражданском обществе. В рамках нашей политической системы ни одно из названных выше условий к государственным управленцам неприменимо. Они не менеджеры, не политики, они - временщики, конъюнктурщики и номенклатурщики.

Касым-Жомарт Токаев использует таких же (ментально) людей, что и Елбасы. А несколько "новичков", появившиеся под эгидой строительства "Нового Казахстана" и "Второй Республики", не в счет. Есть маленькие сдвиги, но нет системных изменений. В реформах главное - это участие общества во всех процессах, а этого у нас не наблюдается, даже нет соответствующих предпосылок.

Депутатский корпус, акиматы, маслихаты, общественные советы номенклатурно у нас, конечно, выбраны. Но проблема в том, что, например, маслихаты и общественные советы формируются акиматами, и поэтому "друзья акимата" никакого отношения к представительной власти не имеют. Более того, они не обладают авторитетом среди жителей своих регионов, не контролируются населением. Сидящие там люди используют свое положение для удовлетворения собственных потребностей, а не общественных, и неизбежно начинают заниматься имитацией бурной деятельности.

Автор статьи: Юлия Кисткина
28 апр. 22

Источник - qmonitor.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651213620


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