Частные владения Назарбаевых занимают гигантскую территорию - от реки Чемолган до кыргызской границы

10:18 29.04.2022

Турист о плато на "Малой родине" Назарбаева: Частные владения идут до границы с Киргизией

29.04.2022 10:46 Новости 174

И они с нежностью подумали о народеИ они с нежностью подумали о народе

27.04.2022 09:002712

Алматы. 29 апреля. КазТАГ – Алматинский горный турист – телевизионщик Вадим Шкляр сообщил, что не смог попасть на плато Ушконыр из-за установленного шлагбаума, передает корреспондент агентства.



"Уш Коныр. Жаль, что не пускают на само плато. Хозяин шлагбаума сказал, что частные владения идут до самой границы с Киргизией. Это не просто домик с забором. Это гигантская территория от реки Шемолган на востоке до Узын Каргалы на западе. В общем, это Казахстан, детка… Туризм? Не, не слышали…" - написал Шкляр на своей странице в социальной сети.



Отметим, что село Ушконыр является так называемой "Малой родиной" экс-президента Назарбаева. Ранее люди неоднократно жаловались, что не могут попасть на территорию одноименного плато из-за того, что она закрыта для посещения.



Напомним, 23 марта КазТАГ сообщал, что в указанном районе нашли незаконно построенную элитную виллу Кайрата Сатыбалды – племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева. Она примыкает к Иле-Алатаускому национальному природному парку и расположена на частном участке площадью почти 62,5 тыс. кв.м