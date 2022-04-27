|Частные владения Назарбаевых занимают гигантскую территорию - от реки Чемолган до кыргызской границы
10:18 29.04.2022
Турист о плато на "Малой родине" Назарбаева: Частные владения идут до границы с Киргизией
29.04.2022 10:46 Новости 174
И они с нежностью подумали о народеИ они с нежностью подумали о народе
27.04.2022 09:002712
Алматы. 29 апреля. КазТАГ – Алматинский горный турист – телевизионщик Вадим Шкляр сообщил, что не смог попасть на плато Ушконыр из-за установленного шлагбаума, передает корреспондент агентства.
"Уш Коныр. Жаль, что не пускают на само плато. Хозяин шлагбаума сказал, что частные владения идут до самой границы с Киргизией. Это не просто домик с забором. Это гигантская территория от реки Шемолган на востоке до Узын Каргалы на западе. В общем, это Казахстан, детка… Туризм? Не, не слышали…" - написал Шкляр на своей странице в социальной сети.
Отметим, что село Ушконыр является так называемой "Малой родиной" экс-президента Назарбаева. Ранее люди неоднократно жаловались, что не могут попасть на территорию одноименного плато из-за того, что она закрыта для посещения.
Напомним, 23 марта КазТАГ сообщал, что в указанном районе нашли незаконно построенную элитную виллу Кайрата Сатыбалды – племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева. Она примыкает к Иле-Алатаускому национальному природному парку и расположена на частном участке площадью почти 62,5 тыс. кв.м