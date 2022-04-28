В Казахстане пройдет очередной (7-й или 8-й?) референдум по внесению изменений в Конституцию

10:27 29.04.2022

Президент предложил провести референдум по изменениям в Конституцию

Алан ИСАЕВ



Пресс-служба Президента РК



Об этом Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает Экспресс К. Как подчеркнул Глава государства, референдум - это важнейший демократический институт.

Как отметил Президент, в Казахстане референдум в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция.



Конституционный закон "О республиканском референдуме" был принят позже, тем не менее ни разу не применен на практике.



И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления,



- заявил ТОКАЕВ.



Как отметил Президент, референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана.