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Неизжитые колониальные замашки. Спор из-за Соломоновых островов, - В.Пироженко
10:31 29.04.2022

В международной повестке неожиданно возникла новая тема. Напряженные отношения между КНР, с одной стороны, США и Австралией – с другой, осложнились спором из-за Соломоновых Островов. Это крошечное государство расположено на многочисленных островах в Тихом океане к востоку от Австралии (положение стратегически выгодное).

В начале апреля Китай подписал с властями Соломоновых Островов соглашение в области безопасности. Соглашение подразумевает подготовку Китаем местных сил безопасности и полиции, в частности для охраны спортивных объектов к Тихоокеанским спортивным играм 2023 года.

На днях Китай передал Соломоновым Островам тренировочный трек и футбольное поле стадиона к будущим играм. По словам премьер-министра Островов Манассе Согаваре, соглашение о безопасности с КНР необходимо в том числе для того, чтобы китайская полиция могла защищать финансируемую Китаем инфраструктуру крупного спортивного мероприятия. Соглашение является частью общего курса нового правительства Островов на укрепление партнерских отношений с КНР. Оппозиция, стимулируемая Австралией, в конце 2021 года под лозунгом "борьбы с усилением роли Китая" во внутренних делах Островов спровоцировала массовые беспорядки и погромы в китайском квартале, которые привели к гибели четырех человек. После этого Австралия, воспользовавшись ситуацией, направила на Острова свои миротворческие силы.

Австралия и США видят в соглашении, как и в самом факте сближения КНР и Соломоновых Островов, угрозу своему господству в южной части Тихого океана. Пекин и Хониара (столица Соломоновых Островов) обвиняются в "непрозрачности" соглашения с непонятными для Вашингтона и Канберры целями.

Глава Колледжа национальной безопасности Австралии Рори Медкалф заявил, что соглашение с Соломоновыми Островами предоставит Китаю беспрецедентный военный доступ к Австралии, включая потенциальное создание китайской базы на Островах. "Если вы прочитаете документ, это буквально открытая дверь для китайского военного присутствия на Соломоновых Островах с разрешением на применение силы".

22 апреля Соломоновы Острова посетила представительная делегация США во главе с Дэниелом Критенбринком – помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. На встрече с премьер-министром Манассией Согаваре американская сторона пыталась выведать детали соглашения и отговорить местную власть от использования китайских услуг в области безопасности, сопровождая переговоры угрозами.

Нервная реакция англосаксов объясняется тем восприятием соглашения, которое отразил один австралийский эксперт: "Австралия не может позволить этой сделке продолжаться... Если это необходимо, Австралия должна вторгнуться и сменить режим в Хониаре... Если китайской военно-морской базе разрешено развиваться так близко к австралийским берегам, это эффективный конец нашего суверенитета и демократии... Китай припарковал огромный стационарный авианосец в непосредственной близости от каждого города восточной Австралии... Это кубинский ракетный кризис Австралии. Это наша красная линия, которую Китай и Тихоокеанские острова никогда не должны пересекать".

Китайский МИД опроверг все заявления относительно намерений КНР развернуть на Островах постоянное военное присутствие и подчеркнул, что "сотрудничество в области безопасности между Китаем и Соломоновыми Островами, двумя суверенными государствами, соответствует международному праву, обычной международной практике" и не нацелено ни на какую третью сторону. На встрече с американской делегацией Согаваре заверил, что сделка не предполагает создание Китаем военной базы или долгосрочного присутствия.

Надо отметить, что Канберра испортила партнерские, стабильные отношения с Пекином буквально "на ровном месте". С того момента, как США посчитали, что сдерживание Китая является их главной задачей в международной политике, Австралия стала важнейшей опорной силой Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Было создано военное партнерство AUKUS (США, Британия, Австралия), главный пункт которого – вооружение австралийских ВМС атомными подлодками. Это и подорвало систему безопасности в АТР, создав угрозу Китаю. В Канберре мгновенно сообразили, что китайский ответ на создание блока AUKUS пришел с Соломоновых Островов.

Есть в текущем обострении на юге Тихого океана и внутриполитический (австралийский) фактор. По мере приближения федеральных выборов в Австралии (они должны состояться не позднее 21 мая) правительство Скотта Моррисона и оппозиция соревнуются в "патриотизме" – кто громче крикнет о "китайской угрозе" и погрозит Пекину.

Крошечное островное государство пытается лавировать между интересами крупных держав. Как считает Тарсисиус Кабутаулака, политолог из Гавайского университета Соломоновых Островов, "Китай – это держава, которая должна остаться в регионе... Задача тихоокеанских островных государств состоит в том, чтобы управлять отношениями как с Китаем, так и с западными странами таким образом, чтобы они приносили им пользу, и гарантировать, что они не будут растоптаны".

При этом у небольших тихоокеанских государств не просматривается "такой же уровень тревоги", какой есть в Австралии и Новой Зеландии. Проблема возникает для США и Австралии в той мере, в какой целью англосаксов является противодействовать попыткам других стран развивать отношения, способные поставить западную гегемонию под вопрос.

Главная причина острого неприятия Австралией соглашения между КНР и Соломоновыми Островами состоит в том, что длительное время Канберра рассматривала южную часть Тихого океана как собственный задний двор. Отсюда неизжитые колониальные замашки.

29.04.2022

Источник - fondsk.ru
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