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Токаевская оттепель. О строительстве Нового Казахстана…, - Виктор Верк
10:46 29.04.2022

Токаевская оттепель. О строительстве Нового Казахстана…

Виктор ВЕРК

Касым-Жомарт Токаев

О строительстве Нового Казахстана сегодня принято говорить, как о чем-то концептуально решенном, разработанном, просчитанном и чуть ли не начавшемся: дескать, сплотимся, навалимся и сдюжим.

И вроде бы стройка века действительно уже стартовала, осталось только убрать строительный мусор после прежних объектов - возведенных с нуля, реновированных или даже заброшенных на уровне котлована, а потом засучить рукава и сдать в эксплуатацию новехонький, сверкающий, благоухающий свежей краской new Kazakhstan. Красиво, правда? Слишком красиво, чтобы быть правдой...

И власть сохранить, и страну обновить

Нельзя сказать, что в "Главстрое"... то бишь, в Акорде, этого не понимают. Вот и госсекретарь Ерлан Карин, комментируя тезис президентского послания о "Второй республике", прямо признал: строить предстоит тяжело и совсем не быстро. "Новый Казахстан - это образ будущего нашей страны в целом. И речь, прежде всего, идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации. Соответственно, это не значит, что мы сразу после январских событий или после Послания начали автоматически как бы уже жить в Новом Казахстане.

"Выдвигая концепт "Новый Казахстан", президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу. Построение Нового Казахстана невозможно в один момент, в одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации", - разъяснил, как смог, главный идеолог страны. Понятнее стало разве что одно: нам опять обещают "коммунизм" - что-то прекрасное, светлое, большое, но пока довольно далекое. Видимо, желая подсластить пилюлю, г-н Карин тут же добавил: "Причем Вторая республика - это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых главой государства политических реформ планируется в течение этого года. Иными словами, Новый Казахстан - это обновление общества и нации, а Вторая республика - это обновление государственной модели". Такая вот "ренацификация"...

Разного калибра и разной "степени испорченности" комментаторы принялись ванговать, что же такого случится до конца нынешнего - ну или, в крайнем случае, до весны следующего года: то ли невиданное обновление с безудержным процветанием, то ли... реванш "сил зла", как это приключилось когда-то с хрущевской оттепелью. Тогда, если кто подзабыл, дело кончилось дворцовым переворотом и последующим многолетним периодом, который одни прозвали "брежневским застоем", а другие - "золотым веком СССР".

Элитное строительство

Но сегодня что-то подсказывает: застояться стране не дадут внешние обстоятельства. Да и конечная цель у Касым-Жомарта Кемелевича совсем не та, что у Никиты Сергеевича - кукурузному генсеку требовалось просто сохранить власть, а слышащему президенту, помимо этой тактической задачи, нужно решить еще и стратегическую - поделиться властью так, чтобы оставить после себя принципиально новую страну. И ключевой вопрос здесь: какую именно?

Очевидно, что авторитаризм с опорой на "своих" олигархов - путь тупиковый. К чему он ведет - хорошо видно по происходящему сегодня у соседей. Классическая парламентская демократия тоже не про нас: для этого в стране должно быть минимум две-три экономически самодостаточные и политически мотивированные элиты, а у нас нет ни одной, ибо старая уже изрядно потрепана и неумолимо оттесняется от государственного дотационного пирога, а новая только-только нарождается, и ей этот пирог пока не по зубам. Именно поэтому государство, стыдливо признавая факт своей явной избыточности в экономике и в политике, никак не решается сделать себе "обрезание" и удовольствоваться ролью верховного арбитра, гаранта соблюдения цивилизованных правил игры. Президент, судя по его неоднократным публичным заявлениям, хочет именно этого, но и понимает о наличии возможных "побочных эффектов" - уличной демократии с ее митинговщиной и неконтролируемого раздрая в экономике.

Отнять и поделить!

Но если власть хочет действительно построить "Новый Казахстан" в обозримом будущем (а позволить себе растянуть это удовольствие на необозримое будущее она не может), то ей жизненно необходимо ответить обществу на два краеугольных вопроса. Вопрос первый: почему, по чьей конкретно вине провалилось строительство Первой республики? По сути, это подразумевает признание ошибок и явного вреда социально-экономической политики последних без малого тридцати лет, пересмотр итогов "большой приватизации", замораживание (не полный выход, что гибельно геополитически!) членства в постсоветских интеграционных объединениях и союзах с параллельным пересмотром налоговых и таможенных квот в том же ЕАЭС. Ведь Россия сейчас по известным причинам фактически лишается полноценного участия в мировом торгово-экономическом процессе. Казахстан же, избежавший прямого санкционного воздействия, не просто имеет шансы занять освободившиеся ниши, но и уже занимает их - правда, не так быстро, как многим хотелось бы.

Так вот, бизнесу сегодня нужен прямой и честный ответ новой власти: готова ли она предоставить предпринимательскому классу незаконно отобранные у него близкими к прежней власти "бизнесменами по рождению" активы и видит ли она в третьем сословии равных партнеров, а не мальчиков для битья и доения? Пока что поступающие сверху сигналы и предпринимаемые действия вселяют, как любил говорить Касым-Жомарт Кемелевич, "осторожный оптимизм". Но по всем законам жанра набирающий силу предпринимательский класс очень скоро начнет (если уже не начал!) заявлять о своих претензиях на политические рычаги.

Сильный бизнес - гарант власти

И вот здесь в полный рост встает вопрос второй: готова ли нынешняя управляющая элита допустить в чертоги власти новых постояльцев? Когда президент заявляет о чрезвычайной важности поддержки бизнеса и обещает приравнять незаконное вмешательство чиновников в процесс предпринимательства к государственной измене, это, конечно, звучит обнадеживающе. Тем более что и в судах этот месседж услышали, судя по участившимся выигрышам "коммерсов" тяжб с государством. Теперь бы еще получило третье сословие достойное представительство в парламенте и местных маслихатах, позволяющее прямо влиять на формирование так называемой исполнительной вертикали - от правительства до местных акимчиков. Определенные подвижки видны и здесь - начиная с тех же выборов сельских акимов - нещадно (и во многом справедливо, надо заметить) раскритикованных. Остается надеяться, что в новом "срочно-досрочном" парламенте предприниматели успеют получить достойное представительство, а не ютиться, как сейчас, в "живом уголке" узаконенной парламентской "оппозиции"...

Сильный и широко политически представленный бизнес важен для власти еще и потому, что именно он способен обеспечить доверие общества к тем, кто этим обществом управляет. По большому счету, новое предпринимательское сословие, получившее экономические и политические активы из рук власти, может стать лучшим гарантом ее устойчивости перед лицом жаждущей реванша "старой элиты". Ведь это не только "капитаны бизнеса", но и миллионы нанятых ими работников с чадами и домочадцами, которым, как говорится, есть что терять. Так что роль этого актора в "Новом Казахстане" трудно переоценить.

Пересмотру подлежит

А еще не стоит забывать о подлинно независимых судах, свободных медиа, без которых выполнение планов руководства "Жана Казакстан курылыс" весьма проблематично...

Кстати, косвенным, но весомым свидетельством серьезности этого "подрядчика" мог бы стать пересмотр резонансных судебных дел прошлых лет - например, убийства Алтынбека Сарсенбаева и "самоубийства" Заманбека Нуркадилова, расстрела в Жанаозене. Это, без сомнения, способствовало бы росту градуса доверия общества к власти и вернуло бы к участию в политической жизни страны многих из тех, кто разуверился в возможности перемен.

И еще одно, без чего проект "Новый Казахстан" неисполним по определению, - инициатива снизу. В этом смысле одного только Курултая или нескольких партий, зарегистрированных внезапно "прозревшим" Минюстом, явно недостаточно. Есть еще такое испытанное "народное средство", как референдум. Вот, скажем, сейчас в соцсетях активно собирают подписи сторонников отмены закона "О Первом Президенте". Если бы такой плебесцит без вмешательства государства в его исход состоялся сегодня, это могло бы в разы увеличить число убежденных строителей Нового - без кавычек! - Казахстана и значительно приблизило бы сроки сдачи этого важнейшего "объекта".

27 апр. 22

Источник - kp.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651218360


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