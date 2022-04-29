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А ковид-то, похоже, украинский... Сенсационное расследование британцев, - The Exposе
11:02 29.04.2022

Елена Пустовойтова
29.04.2022
А ковид-то, похоже, украинский...
Как выяснило британское консервативное издание The Exposé, еще за три месяца до того, как мир узнал о COVID-19, Министерство обороны США расплатилось по контрактам за его "исследование".

Вспомните: 11 февраля 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о присвоении новому коронавирусу, распространившемуся из Китая, официальное название COVID-19. К этому дню уже было известно о докторе из приемного отделения Центральной больницы Уханя Ай Фэн, к которой 18 декабря 2019 года привезли 65-летнего мужчину с необычной респираторной инфекцией. До болезни мужчина работал на уханьском рынке морепродуктов Хуанань. Это был первый пациент с необычной респираторной инфекцией, которого она осмотрела, сделала анализы и обнаружила тот самый коронавирус. Именно ее находку пытался предать огласке офтальмолог той же больницы Ли Вэньлян. Он сообщил о вспышке нового вируса в чате WeChat 31 декабря 2019 года, на следующий день рынок Хуанань был закрыт, а 10 января у Ли Вэньляна появились симптомы этой вирусной инфекции. Он умер 6 февраля утром... Но, повторюсь, только 11 февраля мир узнал название новой болезни - COVID-19.

Почему это так важно? Да потому, что, повторимся, еще за три месяца до конца года Министерство обороны США оплатило контракт "Исследование COVID-19" (COVID-19 Research)... на Украине.

Вскрывшиеся детали контракта весьма красноречивы, и если они соответствуют действительности, то от вопросов никуда не деться.

Из документов правительства США следует, что 12 ноября 2019 года Пентагон оплатил контракт с Labyrinth Global Health INC "Исследования COVID-19", который осуществлялся на Украине и фактически был частью гораздо более крупного контракта с Black & Veatch Special Projects Corp "Программа снижения биологической угрозы на Украине".

И это за 5 недель до того, как в приемный покой к Ай Фэн привезли 65-летнего мужчину, работавшего на рынке морепродуктов Хуанань? И за 3 месяца до того, как мир узнал, как называется страшная напасть, пришедшая из Китая? Легко сообразить, что это возможно только в том случае, если Labyrinth Global Health INC уже знала о существовании Corona Virus Disease- 2019, то есть о заболевании, которое вызвал коронавирус 2019-nCoV...

Контракт с Labyrinth Global Health INC существовал не только на бумаге. Заглянем в официальный открытый источник информации о федеральных расходах правительства Соединенных Штатов, предлагает The Exposé: по данным сайта, по состоянию на 12 апреля 2021 года правительство США потратило на COVID-19 3,63 триллиона долларов. Но нам наиболее интересны расходы на деятельность Labyrinth Global Health INC, адресованные в Киев. И мы легко их найдем.

Лабораторное оборудование для Киева, офисная мебель для Киева – вполне безобидны. Но 369,5 тысячи долларов Labyrinth Global Health INC за "Документацию по рукописям МСП и исследование COVID-19", выплаченные 12 ноября 2019 года, за три месяца до того, как Covid-19 получил официальное название, разве не вызывают шок? И разве не меньший шок вызвала у нас в свое время информация о том, что на Украине США организовали три десятка биолабораторий, проводивших эксперименты, в том числе на украинцах?

В 14 из них подрядчиком выступала Black & Veatch Special Projects Corp: в Киеве, Одессе, Виннице, Ужгороде, Днепре, Львове, Тернополе, Харькове, Херсоне... Только Херсонская диагностическая лаборатория, построена в декабре 2012 года, обошлась Минобороны США в 1 728 822 доллара – потраченных исключительно в интересах простых украинцев, конечно.

И, пожалуй, самое интересное. Вознаграждение Labyrinth Global Health INC было выплачено по итогам ее деятельности на Украине в рамках контракта, который начал действовать еще 20 сентября 2012 (!) года, он обошелся в 21,7 миллиона долларов и был исполнен 13 октября 2020 года. Что за эти годы успели натворить специалисты американской "Программы снижения биологической угрозы на Украине" (Biological threat reduction program in Ukraine) мы теперь уже не узнаем. Даже несмотря на то, что под давлением информации о работе биолабораторий США на Украине, предоставленной российским военным ведомством, американцы приступили к ее тщательному изучению. При этом вашингтонские аналитики удивляются и разводят руками: "Какого рода штаммы исследовались в финансируемых Вашингтоном лабораториях? Какую угрозу подобные работы представляли для гражданского населения?". Удивляются, хотя Соединенные Штаты сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия, несмотря на конвенцию о запрете такого оружия, подписанную 165 государствами мира, в том числе ратифицированную и США.

Согласитесь, если правительство США финансировало исследования COVID-19 до того, как стало известно о его существовании, то это значит, что там либо давно знали о его существовании, но молчали, либо участвовали в создании этого вируса в лаборатории.

Британское The Exposé предлагает принять в расчет и то, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) и американская биотехнологическая компания Moderna, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК, в декабре 2019 года имели "кандидата" на вакцину от коронавируса. Это следует из конфиденциального соглашения, которое гласит, что Moderna вместе с NIAID согласились передать совместно разработанные ими "Кандидаты на вакцину против коронавируса с мРНК", Университету Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Может быть, именно поэтому с начала пандемии коронавируса как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами за счет роста прибыли фармацевтических компаний, производящих вакцины от COVID-19? И первый в этой девятке - гендиректор американской компании Moderna Стефан Бансель, сколотивший состояние в 4,3 миллиарда долларов.

Источник - stoletie.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651219320


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