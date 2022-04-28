ГКНБ Кыргызстана опроверг приобретение Таджикистаном беспилотников "Байрактар"

11:49 29.04.2022

29 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Информация о приобретении таджикской стороной турецких беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" является непроверенной. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



По имеющимся данным кыргызстанских спецслужб, таджикская сторона не заключала контракты с производителем БПЛА "Байрактар" компанией "Байкар Макина", а также с другими турецкими производителями.



"Кыргызстан проводит политику мира и добрососедства, прилагает максимальные усилия для сохранения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе. Приобретенные кыргызской стороной турецкие БПЛА предназначены исключительно для оборонительных целей на фоне сохраняющегося высокого уровня террористической и религиозно-экстремистской угрозы государствам Центральной Азии в связи с ситуацией в Афганистане. Кыргызская сторона никогда не придерживалась и не будет придерживаться агрессивной политики в отношении соседних стран", - подчеркнули в ведомстве.



Напомним, 27 апреля на заседании парламента министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев подтвердил, что таджикская сторона закупила беспилотники у Турции.