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Бюджетные замки: что общего между Маниловым и Казправительством, - Жарас Ахметов
11:53 29.04.2022

Бюджетные замки: что общего между Маниловым и правительством
На прошлой неделе мажилис принял законы о внесении изменений в республиканский бюджет и о гарантированном трансферте из Национального фонда. Это стало нашей национальной традицией и верным признаком того, что никакого видения социально-экономических реформ у нас нет.

Надо сказать, что республиканский бюджет, начиная с 2001 года корректируется практически каждый год, за исключением 2002 года, а иногда даже по два раза (смотрите таблицу 1). И чаще всего эти изменения были серьезными, иногда очень серьезными, только пару раз они не превышали 1%

Понятно, что абсолютно точно спрогнозировать изменения в жизни страны, даже всего лишь на год вперед, невозможно. Какие-то отклонения от первоначально принятого бюджета неизбежны. Но, как мы видим, отклонения, в большинстве случаев были слишком значительными, явно превосходящими возможную ошибку прогнозирования.

Увы, это стало традицией, которая сложилась, возможно, именно потому, что при составлении первой версии бюджета, лица, ответственные за эту работу, особо не прикладывают усилия к тому, чтобы бюджет был как можно более точным. К чему усердствовать, если он все равно будет в последующем корректироваться?

Если эта гипотеза верна, то из нее следует, что никакой продуманной и последовательной социальной и экономической политики у нас в стране нет.

Игра в тотальный контроль

Другой фактор, влияющий на точность бюджета – это стремление центральной власти контролировать и управлять как можно большим количеством социальных и экономических процессов в стране.

На рисунке 2 мы видим, что затраты республиканского бюджета составляют более 80% в консолидированном бюджете страны. Это означает, что на местные бюджеты остается менее 20%.

В определенном смысле повторяется история из советских времен, когда в Москве формировались плановые и бюджетные параметры союзных республик, хотя всем было очевидно, что на местах виднее, кто, в чем и в каких количествах нуждается. Теперь Москву заменил Нур-Султан, и все повторяется вновь.

Очевидно, что страна нуждается в реальном местном самоуправлении и бюджетном федерализме. Без этого эффективность бюджетных расходов будет оставаться низкой, потому что чиновники из далекой столицы решают, что лучше для далеких (ментально, а не географически) от них регионов.

Pro или contra?

В отечественном экономическом сообществе одни эксперты считают, что отечественная бюджетная политика про-цикличная, другие, наоборот, что контр– цикличная. На самом деле – она никакая. Как уже писалось выше, в стране, судя по тому, что в ней происходит, социальная и экономическая политики отсутствуют, а значит, отсутствует и бюджетная политика.

Хаотичный разброс точек на рисунке 3 наглядно показывает, что никакой сколько-нибудь значимой связи между бюджетными расходами и темпами роста экономики нет, ни положительной (про-цикличная бюджетная политика), ни отрицательной (контр– цикличная бюджетная политика).

Бюджет, судя по всему, является способом воплощения сиюминутных идей, приходящих к лицам, ответственным за принятия решений. Они, подобно небезызвестному Манилову, сидят и думают: "А было бы неплохо воздушный замок построить"! И тут же вносятся соответствующие корректировки в бюджет.

Манилов, как известно, ни один из своих грандиозных планов в жизнь не претворил. Наши начальники и этим от него мало чем отличаются.

У нас нет реальной, а не по названию, представительной власти, у нас нет, даже по названию, местного самоуправления. Поэтому у нас нет социальной и экономической политики. А наш бюджет – это воплощение чьих-то мечтаний, практически не имеющих никакого отношения к реальной жизни.

Жарас Ахметов

Подробнее с графиками
https://www.exclusive.kz/expertiza/finansy/129489/

Источник - exclusive.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651222380


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