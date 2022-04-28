В школах Киргизии с нового учгода вводят предмет "религиоведение"

12:31 29.04.2022

29 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

Религиоведение в школах введут с сентября 2022 года. Вашим детям оно надо? Опрос



В Кыргызстане с нового 2022-2023 учебного года в школах планируют ввести новый предмет - религиоведение. Об этом стало известно 24.kg.



По словам источника, изучение истории религий будет вестись с 7-го класса. "Политическое решение уже принято, нововведение активно обсуждается на уровне рабочих групп. Но насколько оправданна данная мера с учетом грядущего сокращения и без того высокой учебной нагрузки?" - задался вопросом собеседник редакции.



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В пресс-службе Минобразования отметили, что смогут прокомментировать этот вопрос позже, "где-то в мае".



Отметим, что в октябре 2021 года президент КР Садыр Жапаров выступил за введение религиоведения в школах. "Нужно ввести религиоведение по изучению не только ислама, но и других религий. Министр образования уже работает в этом направлении", - сказал тогда глава государства.



Еще ранее он подписал указ "Об утверждении Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности".



Недавно вопрос введения религиоведения и нравственности в очередной раз подняли и в Жогорку Кенеше.