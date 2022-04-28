Уволен "за недостатки и серьезные упущения" глава криминалистической милиции МВД Киргизии Иманалиев

21:36 29.04.2022

МВД: Глава Криминалистической службы Канат Иманалиев освобожден от должности за допущенные недостатки



За допущенные недостатки и серьезные упущения, слабую организацию работы, от занимаемой должности освобожден начальник Криминалистической службы Министерства внутренних дел, полковник милиции Канат Иманалиев, пишет пресс-служба Министерства внутренних дел, говоря об итогах коллегии ведомства за первый квартал 2022 года.



С мая 2007 года он был начальником Экспертно-криминалистического Центра МВД.

Также, как сообщила пресс-служба МВД, решением коллегии за серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений ряд руководителей наказаны в дисциплинарном порядке, деятельность которых будет рассмотрена на коллегии МВД КР по итогам 1-го полугодия 2022 года.



Также на коллегии министр внутренних дел Улан Ниязбеков поставил перед личным составом ряд задач.



Задачи касаются пяти направлений:



Первое направление: каждому руководителю необходимо лично организовывать соответствующие мероприятия:



- проводить обучающие и учебно-тренировочные мероприятия для повышения уровня образования сотрудников, качества кадров в учебных заведениях Министерства внутренних дел, предотвращения нарушений законодательства и дисциплины, избавления от качеств, не соответствующих имиджу сотрудника органов внутренних дел



- повысить значение "кадрового резерва". При проведении конкурса на руководящие должности обеспечить беспристрастность и не допускать нарушений требований законодательства. Тесно сотрудничать с местными советами ветеранов, чтобы проводить действенную наставническую работу.



- взять на контроль воспитательную работу с сотрудниками, курсантами по повышению уровня патриотизма, самоотверженности, преданности Родине. Прошу обращать особое внимание на три основных качества - дисциплина, манеры, культура.



- доработать объекты, подлежащие ремонту для создания благоприятных условий сотрудникам и гражданам, обратившимся в отделения милиции. Завершить строительство строящихся жилых помещений, предназначенных для сотрудников, подготовить их к сдаче.



Принять меры по обеспечению автотранспортом, техническими средствами и средствами связи, служебным оборудованием. Завершить работу по обеспечению всех участковых инспекторов республики новым форменным обмундированием.



Второе направление: усилить работу по раскрытию преступлений, зарегистрированных в первом квартале текущего года, и преступлений прошлых лет, усилить соответствующие оперативные меры по задержанию лиц причастных к преступлениям, предупреждать имущественные преступления - кражи, скотокрадства, карманные, квартирные кражи.



В целях пресечения, профилактики преступности проводить пропаганду по недопущению криминальных проявлений среди населения, особенно среди молодежи. Усилить работу по раскрытию резонансных преступлений, задержанию разыскиваемых преступников, установлению лиц, пропавших без вести, изъятию оружия из незаконного оборота, борьбе с экстремизмом, наркопреступлениями и организованной преступностью.



Принять меры по выявлению источников финансирования организованных преступных групп, экстремистских организаций.



Независимо от вида совершения преступления должны проводиться мероприятия по их раскрытию, привлечению к ответственности виновных лиц, в работе должны использоваться цифровые методы оперативного выявления. Нужно внедрить порядок подготовки специалистов в сфере "IT".



Обеспечивать безопасности граждан, проживающих в приграничных районах и проводить оперативные мероприятия. На постоянной основе осуществлять деятельность по своевременному возврату домашнего скота, при выпасе ушедшего на территорию приграничного государства. Призывать к бдительности и ответственности владельцев животных в целях недопущения таких случаев.



Третье направление: своевременно регистрировать и рассматривать заявления граждан, обратившихся с жалобами, в установленные законодательством сроки, с принятием соответствующих решений.



Необходимо тщательно изучать, расследовать каждый факт, возвращения уголовных дел, направленных судебными органами на повторное расследование, в связи с недостатками следствия.



Проводить оперативное и качественное расследование фактов мошенничества, негативно влияющих на экономическое положение населения. Вести работу по профилактике подобных преступлений, распространять видеоролики превентивно-информационного характера.



Обеспечить строгий контроль и объективное расследование каждого преступления, совершенного в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья, подростков, пожилых людей, граждан, составляющих социально-уязвимые слои населения. Вести работу по возмещению материального ущерба гражданам, пострадавшим от преступных посягательств и понесших материальные убытки.



Четвертое направление: профилактика преступлений и правонарушений существенный шаг к безопасности общества. Предупреждение, пропаганда и разъяснительная работа являются первостепенной задачей каждого сотрудника милиции. Необходимо осуществлять круглосуточное патрулирование общественных мест, улиц и мест массового скопления людей для предотвращения преступности.



В приграничных селах совместно с местными органами власти и соответствующими государственными органами на постоянной основе проводить разъяснительную работу и решать вопросы на местах, для предупреждения приграничных конфликтов, а также недопущения случаев водных, земельных и пастбищных споров.



Предоставлять качественные сервисные услуги населению, оказывать помощь в решении любых вопросов, служит во благо общественности. Следует отметить, что органы внутренних дел в своей деятельности всегда открыты и прозрачны. Сотрудники круглосуточно обеспечивают безопасность населения и ведут работу по обеспечению мирной жизни населения.



Ежедневно на утренних инструктажах проводить разъяснительную работу о вежливом обращении личного состава с населением, о четком выполнении возложенных обязанностей, оперативном реагировании на звонки, поступающие на номер "102", о пресечении преступлений и происшествий, а также решение проблем и жалоб на местах. Усилить работу для создания безопасных условий гражданам в период майских выходных.



Кроме того, должны быть приняты меры по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения туристического сезона. Необходимо уточнить карты туристических курортов, а также предпринять усилия по предотвращению несчастных случаев с местными жителями и иностранными гостями.



Должна проводиться эффективная профилактическая работа по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий до 50%, а также планомерная, качественная работа с гражданами, получающими водительские права. Не допускать посредничества, коррупции в ГП "Унаа" при получении водительского удостоверения.



Главному управлению безопасности дорожного движения и территориальным правоохранительным органам следует усилить пропагандистскую работу под лозунгом "Человеческая жизнь - самое дорогое, человек достоин жить". На высоком уровне осуществлять все меры безопасности в туристический сезон.



Пятое направление: Осуществить процедуру перевода соответствующих документов органов внутренних дел в электронный формат. До конца этого года каждый районный отдел внутренних дел должен достичь определенного уровня в области цифровых технологий и выйти на новый формат предоставления государственных услуг, сохраняя при этом безопасность населения.



В ходе коллегии обсуждалась деятельность по охране общественного порядка и борьбе с преступностью Службы общественной безопасности, Следственной службы, Криминалистической службы, Главного управления уголовного розыска, Секретариата, Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения, органов внутренних дел Баткенской, Ошской, Таласской, Жалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской областей и городов Бишкек, Ош.