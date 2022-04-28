В Бишкеке прошло заседание Кыргызско-казахского межправсовета - что решили

21:59 29.04.2022

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время 10-го заседания кыргызско-казахстанского Межправительственного совета в Бишкеке - Sputnik Кыргызстан,

По словам Акылбека Жапарова, в торгово-экономических отношениях двух стран наблюдается положительная динамика.

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов приняли участие в работе 10-го заседания Кыргызско-казахского межправительственного совета в Бишкеке, сообщила пресс-служба кабмина КР.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся сотрудничества в торгово-экономической и водно-энергетической сферах, в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Жапаров отметил, что в торгово-экономических отношениях двух стран наблюдается положительная динамика.

"По итогам 2021 года объем взаимной торговли вырос на 35 процентов, составив 1 миллиард долларов. Мы нацелены на доведение двустороннего товарооборота в ближайшей перспективе до 2 миллиардов долларов", - сказал глава кабмина.



Он добавил, что ожидается официальный визит в Кыргызстан президента РК Касым-Жомарта Токаева, отметив, что 10-е заседание межправсовета стало своего рода подготовительной работой.

По словам Жапарова, в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами запланированы проведение дней культуры КР в Казахстане, установление памятников Манасу (в Нур-Султане) и казахскому поэту Абаю Кунанбаеву (в Бишкеке), а также ряд других мероприятий.

Председатель кабмина также отметил необходимость активизации проекта строительства индустриального торгово-логистического центра на кыргызско-казахской границе.

В свою очередь Алихан Смаилов подчеркнул, что реализована договоренность глав государств о доведении двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов.

"Я убежден, что принятые сегодня решения внесут весомый вклад в дальнейшее развитие и углубление полноформатного сотрудничества между нашими странами", - заключил Смаилов.