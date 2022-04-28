Гастерам придется чопать на верблюдиках. Кыргызстан задержал у себя российский "санкционный" (отжатый у США) самолет

22:34 29.04.2022

Самолет из России задержан в аэропорту Оша: проверяют сертификат летной годности (дополнено)



Предыстория: Летают ли в Кыргызстан российские санкционные самолеты и какова позиция Минтранса КР?

Tazabek - Рейс Ош-Минеральные Воды (Россия) задержали. Данную информацию подтвердили в ОАО "Международный аэропорт "Манас".



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"Самолет прилетел из Минеральных вод в аэропорт Ош и должен был лететь обратно. Рейс задерживается, причина задержки неизвестна", - сообщили в аэропорту.

Летают ли в Кыргызстан российские санкционные самолеты и какова позиция Минтранса КР



В свою очередь в Министерстве транспорта сообщили, что самолет задержали, проверяют сертификат летной годности.



По словам директора Агентства гражданской авиации Александра Настаева, данный самолет принадлежит компании "Уральские авиалинии".



"Самолет задержан по вопросу регистрации воздушного судна и наличия сертификата летной годности. Ждем ответа от Росавиации по поводу регистрации данного самолета и подтверждения летной годности. У нас появились сомнения в их оформлении документов. Если у него все нормально по летной годности и самолет имеет право летать, то он полетит обратно", - рассказал он.



Как пишет АКИpress, рейс U62252 прибыл днем и должен был улететь в 16:05.



Самолет Airbus A320-232 в международной регистрации VP-BDL (Бермуды) был перерегистрирован в российский реестр под номером RA-73819, что противоречит Чикагской конвенции. Самолет принадлежит CIT Leasing Corporation (США). До этого он постоянно летал без проблем между российским городами и Кыргызстаном. Как минимум 12 самолетов (Nordwind Airlines, S7, Уральские авиалинии) с двойной регистрацией прилетали в аэропорты Кыргызстана.

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