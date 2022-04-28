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"Январские события могут повториться": к чему ведут Казахстан поправки в конституцию, - А.Грозин
00:13 30.04.2022

"Январские события могут повториться": к чему ведут Казахстан поправки в конституцию
Экс-кандидат в президенты Казахстана назвал поправки в конституцию "косметическим ремонтом"

Лидия Мисник

В Казахстане может состояться референдум по внесению в конституцию существенных изменений для построения "нового Казахстана" - по крайней мере, так заявляют власти. Эксперты относятся к инициативе с долей скептицизма, а также не спешат называть предлагаемые реформы кардинальным изменением. Что предлагает народу Токаев и состоятельны ли эти изменения - в материале "Газеты.Ru".

Какие поправки предлагает Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум о внесении изменений в конституцию - это укрепит курс на всестороннюю демократизацию и построение нового Казахстана. Как он напомнил, это будет первый референдум в стране с 1995 года, когда утверждалась действующая конституция.

Токаев заверил, что инициированные изменения носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны.

"Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать второй республикой", - сказал он.

Рабочая группа, по словам президента, подготовила поправки в 33 статьи основного закона, то есть изменить предлагается треть всей конституции. Законопроект о внесении этих изменений передан в Конституционный совет, который в скором времени вынесет свой вердикт.

В соответствии с этими поправками должны быть сокращены полномочия президента, значительно усилится роль парламента и местных представительных органов, правозащитная сфера будет системно укреплена, будет воссоздан Конституционный суд, планируется прописать в конституции отмену смертной казни.

К тому же предлагается модернизировать партийно-политическую сферу: перейти к смешанной избирательной системе, снизить число подписей для регистрации партий и разработать правила ведения предвыборной агитации в соцсетях.

"Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти", - отмечал Токаев.

Провести масштабные реформы в Казахстане президент пообещал после подавления январских протестов. Тогда люди массово вышли на улицы из-за роста цен на автомобильный газ, но демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с правоохранительными органами и захваты правительственных зданий. Согласно данным Генпрокуратуры страны, в результате этих событий погибли 230 человек, в том числе 19 военных и силовиков.

Тогда одним из требований протестующих был уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.

Предложенный референдум - это стремление Токаева модернизировать ту политическую систему, которая досталась ему в наследство, с учетом январского кризиса, который можно считать "альфой и омегой всей политической жизни страны", считает завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Не будет преувеличением сказать, что отправной точкой всех реформ был "трагический январь", как это принято называть в Казахстане. Политическая система продемонстрировала слабую состоятельность в кризисных условиях, поэтому было принято решение эту систему осовременить", - объяснил он "Газете.Ru".

Не реформирование, а "косметический ремонт"

Среди ключевых предложений, выносимых на референдум в Казахстане, - уход от суперпрезидентской республики и появление "сильного парламента", о чем Токаев говорил еще в середине марта. Он также предложил законодательно зафиксировать прекращение членства президента в партии на период действия полномочий и запретить ближайшим родственниками главы государства занимать государственные посты. К слову, после подавления протестов занимаемых должностей лишились три зятя Назарбаева, его племянник и другие родственники.

Но, как убежден экс-кандидат в президенты Казахстана, журналист Амиржан Косанов, предложенные изменения в конституцию Казахстана не носят реформаторского характера.

"Это косметический ремонт с одной-двумя актуальными статьями. Среди них - запрет родственникам президента занимать высокие политические должности. С созданием нового Казахстана, о чем говорит Токаев, эти изменения не коррелируются, они не достойны того уровня, которого общество ожидает от конституционной реформы", - сказал он "Газете.Ru".

Кроме того, он призвал не торопиться с референдумом, поскольку власть в стране находится в транзитном состоянии. Как уверен Амиржан Косанов, Токаев не самостоятелен, на него влияют кланы, "старый Казахстан", его несостоявшаяся команда и обиженные олигархи, которые могут взять реванш.

"В таком транзитном состоянии спешно принимать конституцию референдумом - это ошибка. Референдум не терпит поспешностей", - сказал он.

По мнению бывшего кандидата в президенты, в стране нужно создать конституционное совещание, куда вошли бы представители всех политических сил, которые обсуждали поправки в конституцию, достойные проведения референдума. Он обратил внимание, что народ ждет четкого разделения между ветвями власти, выборности руководителей всех регионов, создания независимой судебной системы, а также четких гарантий невозврата к системе, созданной Назарбаевым.

"Этого нет в предлагаемых поправках. К референдуму нужно подойти более основательно, более серьезно, чтобы действительно мы создали новый Казахстан", - отметил он.

Как обратил внимание эксперт Андрей Грозин, у руководства Казахстана до сих пор нет понимания, что делать и в какие сроки. По его словам, в стране также нет социологии, которая бы показывала, как именно к перестройке политической системы страны относится население. При этом он отметил, что в казахстанском обществе есть запрос на перемены и в то же время на сохранение стабильности.

"То есть, чтобы перемены не сказались на них негативно, а так не бывает. С этим казахстанское общество столкнулось в январе. Боюсь, что в отсутствие четкого понимания того, по какому пути идти стране, и того, какие жертвы готовы принести те или иные социальные группы и готовы ли вообще, январские события вполне могут повториться", - констатировал он.

Источник - Газета.Ru
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