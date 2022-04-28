Переименовать маслихаты в кенесы предлагает Олжас Сулейменов. Хрен на редьку...

00:33 30.04.2022

Переименовать маслихаты в кенесы предлагает знаменитый поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов.



"Мы против этих названий – маслихат, мажилис. Мы хотим вернуть слово "кенес" - совет. Верховный совет, городской совет, областной и т.д. Почему мы отказались тогда ? Потому что отказались от советской власти и поэтому отказались от всех слов, связанных с этой властью. Нет, надо возвращать эти слова, потому что маслихат – это скорее для Украины подходит – масла хата. Или мажилис. Кто из вас знает, что такое мажилис? Никто не знает перевода этого слова. Считается, что это взято где-то у арабов или у персов", - сказал Сулейменов на встрече с коллективом завода АЗТМ в Алматы.



При этом он отметил, что избавляться нужно только от устаревших понятий, а не ото всех старых.



"Надо возвращать то, что потеряли в свое время по бездарности руководства, по глупости. Очень много доброго мы утратили, и надо доброе возвращать, избавляться от устаревшего, но не от старого", - подчеркнул Сулейменов.