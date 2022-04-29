Михаил Хазин: Новый структурный кризис в США продлится еще пять лет

09:12 30.04.2022

Из-за геополитических амбиций Вашингтона доллар скоро может утратить статус мировой резервной валюты, уверен экономист



Роман Каширин

29 апр. 22



Спецоперация РФ в Украине привела к структурному кризису в США, полагает экономист Михаил Хазин. Американцы, по его мнению, ошиблись в расчетах насчет прочности своей экономики и это вызвало спад в экономике, который будет продолжаться. Коллапс в экономике угрожает и Евросоюзу, где попытки отказаться от российского сырья опасны катастрофическими последствиями.



По словам Михаила Хазина, сейчас в мире налицо структурный кризис, а Соединенные Штаты Америки по сути переживают новый 1930-й год. "Тогда темпы спада составляли где-то примерно 1% ВВП в месяц или 10% в год, и они продолжались до тех пор, пока структурный кризис не исчерпал себя, то есть до конца 1932-го года. Сейчас, поскольку структурные диспропорции выше, то, скорее всего, кризис будет длиться лет пять. Начался он осенью прошлого года, когда промышленная инфляция выросла до 20%", - полагает экономист.

По его мнению, американцы неверно оценили запас прочности своей экономики, перед тем, как выступить в конфликте на стороне Украины. "Экономика США вышла на достаточно устойчивые темпы спада и будет с такими нарастающими темпами падать достаточно долго. На фоне таких серьезных внутренних потрясений активное вооружение Украины лишь усугубляет ситуацию. Здесь не работает модель неплохого заработка на экспорте оружия, так как Киев получает все в кредит", - говорит Хазин.

Однако политики в Вашингтоне не могут понять, надолго ли США хватит ресурсов для эскалации ситуации в Украине, поэтому склонны изменить планы. "Вместо того чтобы затягивать войну американцы пытаются любой ценой заставить Москву если не сдаться, то хотя бы остановить операцию, потому что количество ресурсов, которые они могут направить на украинский конфликт, будет уменьшаться с каждым днем, уверен экономист. - Даже не с каждым месяцем или неделей, а именно днем. Темпы инфляции именно таковы. Времени на спасение экономики почти не осталось".

Также Хазин уверен, что если США будут как и раньше поддерживать Украину, это запустит с новой силой необратимые процессы, приостановленные на время выкачиванием денег из Европы. "В Евросоюзе инфляция в марте по сравнению с инфляцией в феврале выросла в полтора раза. Была промышленная инфляция по итогам февраля – 20%, по итогам марта – 30%. А значит, европейскую экономику через два месяца ждет полный коллапс, и в ЕС это понимают. Европейцы поняли, что их загнали в ловушку, причем ловушку, из которой нет нормального выхода: нынешние политики, не уйдя в отставку, отменить санкции не могут", - констатирует эксперт.



Хазин призывает обратить внимание и на то, что происходит в РФ, где многие не желают выходить из "долларовой модели". "Надо действовать так, чтобы про нее вообще забыть. Причем чем быстрее это произойдет, тем легче будет процесс перехода, - полагает экономист. Нужно принять и понять, что нынешняя финансовая модель будет уничтожена так или иначе. Попытки с ней примириться просто бессмысленны. Из-за геополитических амбиций США доллар уже в ближайшем будущем может утратить статус мировой резервной валюты".

При этом попытки Запада оказать давление на Москву и уйти от использования российского энергетического сырья, запустили опасный сценарий, который приведет к возникновению крупного экономического кризиса, уверен Хазин. Он отмечает, что президент РФ Владимир Путин – сторонник концепции разделения государств планеты на несколько независимых валютных зон.

"Рссийский президент в конечном итоге станет инициатором проведения новой конференции по типу ялтинской, на которой и будет достигнута важнейшая договоренность о смене глобальной модели развития всего человечества, - говорит экономист. - Российский лидер пытается создать и провести подобный саммит уже много лет, однако, в силу ряда различных обстоятельств сделать этого пока ему так и не удалось". По мнению Хазина, если попытка все же будет удачной, внедрение концепции разделения мира на разные валютные зоны изменит все в жизни россиян до неузнаваемости. "Наша страна наконец получит признанное международное право на проведение нужной нам политики в зоне наших непосредственных геополитических интересов без сопротивления со стороны Запада. Тогда многие нынешние проблемы разрешатся сами собой", - полагает эксперт.