Без российского газа мир ждет конец света, - банкир Сюнсукэ Кобаяси

09:31 30.04.2022

Без российского газа мир ждет конец света, - японский экономист

29.04.2022 -

Если российский газ исчезнет с рынка, мир ждет конец света, заявил главный экономист банка "Мидзухо" Сюнсукэ Кобаяси в интервью Nihon Keizai.



Эксперт объяснил, что если Евросоюз введет эмбарго на российские энергоносители, то газопроводы будут простаивать, и придется строить новые мощности для экспорта. Это займет много времени и потребует крупные инвестиции.



"Придется строить новые трубопроводы. Чтобы сжижать и продавать его, необходимы установки для сжижения и средства транспортировки", - сказал он.



При этом Кобаяси отметил, что с нефтью и углем таких сложностей не возникнет: сырье, от которого откажутся ЕС и Япония, приобретет Китай. Поставщики же последнего быстро переориентируются на рынок западных стран.



Однако в случае с российским газом эмбарго оставит сырье внутри страны.



"То есть весь этот газ исчезнет с рынка. Другими словами, не будет преувеличением сказать, что в тот момент, когда Европа решит это сделать, наступит конец света", - предупредил Кобаяси.



Нехватка газа приведет к конкуренции на рынке и увеличению спроса на уголь, нефть и СПГ. Банкир признался, что не знает, насколько подорожают энергоносители.



"Потому что для людей это вопрос жизни и смерти. В результате отключения электроэнергии из строя выйдет больничное оборудование. Зимой люди могут замерзнуть до смерти", - добавил он.



Экономист подчеркнул, что нельзя будет сократить потребление газа на две трети, если он просто подорожает в полтора раза.