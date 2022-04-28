Росфигуристку Чемпионку Европы Соню Самодурову тренер Мишин не пустил переехать в Казахстан

10:16 30.04.2022

Чемпионку Европы не отпустили жить в Казахстан. Фигуристка завершила карьеру в 19 лет



Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова в интервью Sport24 рассказала о том, что завершила профессиональную карьеру фигуристки.



При этом она хотела уехать жить в Казахстан, где у нее родители, но ее не отпустили.



- Я уже закончила с карьерой. Уже тренирую в штабе Алексея Николаевича, в нашей группе. В мае будет набор детишек на мастер-классе, буду смотреть юных фигуристов, чтобы с ними работать, - сказала она.



- Сложно ли было принимать такое решение?



- Вообще спокойно. Думала, что будет какая-то апатия. Но… Вообще легко. Мне нравится тренировать. Есть дети, есть материал, с которым можно работать. Я уже вижу результат. Тренеры это тоже видят в нашем штабе. Решение приняла около месяца назад. Уже месяц тренирую.



- Как это было?



- Поговорила с Алексеем Николаевичем (Мишиным). Сказала ему, что хочу заканчивать. Хотела уезжать жить в Казахстан. У меня там родители, семья. Алексей Николаевич сказал: "Нет". Сказал, что надо делиться своими знаниями. В общем, его мнение - мне надо оставаться в Петербурге. Так что, скорее всего, в следующем сезоне меня можно будет увидеть за бортиком.



Напомним, 19-летняя Самодурова родилась в Красноярске, но с детства живет и тренируется в Санкт-Петербурге. Она также выигрывала бронзу в командном чемпионате мира-2019.