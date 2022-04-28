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|Россия отсоединит свой сегмент МКС?
11:22 30.04.2022
Россия приняла решение по дате окончания работ на МКС
30 апреля 2022, Кристина Цыцура
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что уже есть конкретная дата окончания работ России на Международной космической станции (МКС), но публично сообщать компания об этом не обязана.
"Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА "Новости".
Также Рогозин добавил, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы. Это предусмотрено международными обязательствами.
Ранее Рогозин заявил, что Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции (МКС), чтобы пролетать над регионами, которые "кишат страстями".