Патриотизм должен стать технологией, - Дмитрий Михайлин

12:27 30.04.2022

Патриотизм должен стать технологией

Дмитрий Михайлин

генеральный директор АНО "Русские репортеры"

28 апреля 2022,

Нам не впервой менять мировые устои. Две революции 1917 года принесли нам кучу проблем, но изменили мир до неузнаваемости. Когда сейчас Россию обвиняют в нетолерантности и всяком прочем не-БЛМ – мне становится смешно. А кто, вообще, первым стал считать женщин за равноправных людей, дав им, например, право голосовать? Кто сделал все народы равными, дав каждому, включая самые маленькие, собственную территорию, названную его именем, поддержав – а иногда и просто придумав – десятки национальных культур? Кто создал многие современные государства? Вся Центральная Азия и значительная часть Европы – результат именно русской толерантности и того, что мы всех и всегда считали равными себе.



Это не говоря про антиколониализм, который поддерживала единственная большая страна мира – СССР. Если бы не Советский Союз – абсолютно не исключено, что и сейчас у "просвещенной" Европы были бы рабы – в виде колоний. Все это происходило в то время, когда просвещенная, гуманная и вся такая милая Европа в зоопарках – в клетках – показывала туземцев. Одной такой семье, жившей в парижском зоопарке, сейчас стоит памятник в центре Монтевидео, это Уругвай, поинтересуйтесь. А памятник поставили потому, что эта семья была последней в этих краях индейской семьей – всех остальных добрые европейцы убили.



У кого первым на государственном уровне появилась идея, что все люди – независимо от социального положения – равны? Даже более того – пролетариат, который работает не мозгами, а руками – равнее и важнее других. А капитал – когда деньги создаются с помощью денег, а не труда – презренен и нет ему места на нашей земле, вернее, не было.



То, что происходит сейчас, сравнимо по масштабам с 1917 годом. Только мы меняем не общественный строй, а миропорядок. Он – этот миропорядок – нам активно не нравится. Об этом Владимир Путин впервые сказал еще в 2007 году в Мюнхене.



Самое главное, что нам не нравится – это новый колониализм. Когда одно – самое наглое, зажравшееся и вконец потерявшее берега государство (речь, разумеется, о США) – пытается не просто контролировать всю планету, но и делать так, чтобы все государства работали на его, а не свои интересы. Войны, стравливание стран и народов, расползание военных баз, финансовые путы, тоталитарная либеральная идеология – все это остальной мир должен не просто приветствовать, но и активно внедрять, только тогда он будет считаться "цивилизованным". Так ведут себя воры в законе, роскошно обустраивающие свою жизнь за счет нищей бандитской пехоты.



Нам не нравится, что большое бабло – транснациональный капитал – выжигает все на своем пути ради получения еще большего бабла. Когда пошли разговоры, что с российского рынка уходят два из трех пивных монстров – "Карлсберг" и "Хайнекен", я обрадовался. Потому что они не давали ни малейшего шанса на развитие хотя бы средним (а не большим) локальным производителям, убивая рынок большими деньгами, все заполонив этой транснациональной субстанцией, которая по чьему-то недосмотру называется пивом.



Или пресловутый "Макдоналдс", который не дает нормально развиваться рынку фастфуда. Или "Боинг" и "Эйрбас", которые – с преступного согласия тогдашней нашей власти – убили российское гражданское авиастроение. Ну и где теперь "боинги" и "эйрбасы"? Нет, не так: где теперь Ту, Яки и выдающиеся самолеты Ил? И дело не в пиве или самолетах, дело в том, где находится центр формирования смыслов, в том числе денежных. "Рабочие места" и "налоги в местные бюджеты" – это бусы для туземцев. Приятно, но прямо противоположно задачам развития.



Нам не нравится, что бигтех – все эти соцсети, поисковики и платформы – контролируют нашу жизнь. Не пытаются, а контролируют. В чем мы наглядно убедились на примере справедливо запрещенных "Фейсбука" и "Инстаграма". Они стали контролировать информационную повестку – пресловутыми "алгоритмами", непонятно кем придуманными "правилами", потом – тупо блокировкой всех, кто им не нравится, а в последнее время – прямой агитацией против России, русских и вообще всех, кто им не нравится. Ну привет, новая свобода слова.



Нам много что не нравится. Но главное, что мы хотели бы – сами определять свою жизнь. Россия всю жизнь борется за независимость. Чтобы ни одна сволочь не посмела диктовать нам, как жить. Сейчас мы тоже боремся за независимость. Физически – на территории Украины, которая слила в унитаз свою независимость и стала инструментом борьбы с Россией. Но мы боремся не с Украиной, мы боремся за себя. А заодно, как обычно, и за всю планету.



"Освобождение" – вот самое подходящее слово для того, что мы сейчас делаем. И мы должны предпринять невероятные усилия, мобилизовать все имеющиеся ресурсы ­– общества, бизнеса, государства – чтобы эту задачу решить. Патриотизм должен стать технологией. Это тот редкий случай, когда "зависит от каждого" – не дежурное сочетание слов, а главная характеристика процесса.



В центре Казани стоит памятник: поэт-герой Муса Джалиль разрывает колючую проволоку фашистской тюрьмы. Мы все сейчас должны стать героями – ради себя самих, ну и, заодно, ради будущего.