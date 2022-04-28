Май решит судьбу "газовой битвы" России и ЕС, - Г.Ярцев

13:21 30.04.2022

Май решит судьбу "газовой битвы" России и ЕС



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Возможно, европейцев ждет лето без работающих кондиционеров, остановка химической промышленности и много других бед, вызванных энергодефицитом.



Некоторые страны уже согласились платить за российский газ рублях, а остальным вентиль перекроют до наступления лета.



Кремль продолжает жестко давить на Евросоюз добиваясь оплаты по ранее заключенным контрактам на поставки природного газа. Российские власти требуют перейти на платежи в рублях, такое указание дал Владимир Путин. Правда, в реальности схема прямых проводок в российской валюте от иностранных компаний не требует - им просто необходимо открыть счет в "Газпромбанке". Покупатели будут отправлять свои евро туда, ну а уже российский банк будет проводить платеж на счет "Газпрома" в рублях - как и велело руководство страны.



Вроде бы, это предельно удобная для европейских компаний комбинация. Но так не считают в Брюсселе. Европейская комиссия в своих рекомендациях указала, что, по данным ее экспертов, такая схема предполагает, что часть денег (плата за услуги и курсовая разница) по дороге "затеряется", ведь принимать евро банк будет по одному курсу, а переводить рубли в "Газпром" по другому. У некоторых европейских комментаторов это вызывает предположение, что Россия таким способом пытается обойти санкции: вывести из-под них "Газпромбанк" и через него пустить средства на закупку запрещенных товаров, в том числе, двойного назначения.



При этом две европейские страны - Болгария и Польша, чьи долгосрочные контракты и без того истекали в этом году, остались без российского газа уже в апреле. Болгарам, надо сказать, полегче - у них уже вовсю весна и не надо тратиться на отопление. Необходимый газ Болгария надеется получить из Греции. А в отместку в Софии ищут правовые основания, чтобы прекратить транзит газа по своей территории в направлении Сербии и Венгрии. Впрочем, "закручивать вентиль" они пока не рискуют.



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Что касается Польши, то она, как и было до этого, покупает около 30 млн кубометров газа в сутки, но теперь уже из Германии. Газ идет реверсом, то есть в обратную сторону, через трубопровод "Ямал - Европа". Однако это уже создало долгосрочную проблему - практически прекратилось заполнение газохранилищ на территории Германии. А ведь пока немцам не пришло время платить, для них было бы логично постараться запасти как можно больше топлива, что они в последние недели и пытались делать.



Это же касается и других стран, зависящих преимущественно от российского газа, и которые, как и Германия, уже отказались платить за него рублями. Например, нынешнее правительство Чехии с прискорбием констатирует, что за время работы предыдущего, где большое влияние имел президент Милош Земан, не был, например, продлен контракт с Норвегией на поставки газа. Не был достроен и терминал на балтийском побережье, где Чехия только сейчас собралась, наконец, выкупить долю и, тем сам, инвестировать в строительство важной для себя инфраструктуры.



В итоге, как заявил 29 апреля чешский премьер Петр Фиала, его страна категорически отказывается платить рублями за российский газ, но осознает, что она зависит от него на 90%. При этом, как ранее сообщалось, в случае полного прекращения поставок запасов газа и нефти у Чехии хватит на 2-3 месяца.



Фиала, кстати, также заявил, что он "не согласен с позицией Венгрии, которая решила перейти на оплату за газ в рублях" и выразил намерение повлиять на Будапешт. Как именно, пока неясно.



Между тем, к Венгрии уже присоединилась Австрия, чья крупнейшая в Центральной Европе энергетическая компания OMW также выразила намерение платить за газ рублями. Что важно, именно на территории Австрии находится крупнейший в Европе газовый "хаб", которым владеет OMW.



Европа в раздрае из-за России



Пока кроме этих двух стран никто не выразил твердого намерения покупать российский газ за рубли, то есть вопреки позиции Еврокомиссии и введенным против России санкциям. Однако список этот может расшириться, причем уже в ближайшие пару недель. Большинство стран ЕС должны будут вносить платеж за газ, а значит, решать, в какой валюте они его сделают, во второй половине мая. Тут-то вопрос для них и встанет ребром.



Кстати, как раз на следующей неделе ЕС планирует объявить шестой пакет санкций в отношении РФ. И он, как уверяют источники в Еврокомиссии, будет обязательно включать эмбарго на закупку российской нефти. Даже ранее спорившая с этим Германия в последние дни апреля свои возражения сняла.



Так что, возможно, Европу ждет лето без работающих кондиционеров, остановка химической промышленности и много других неприятностей, связанных с нехваткой газа, а значит и электроэнергии тоже. Не говоря о том, что будет, когда вновь начнутся холода.



Получается, именно наступающий май станет решающим месяцем в энергетическом противостоянии России и ЕС. Возможно, с учетом потенциальных эмбарго на поставки нефти и отказа платить за газ в рублях, отношения Москвы с большинством стран ЕС будут окончательно разорваны. Правда, тогда возникает вопрос, как будет пополняться бюджет самой России.



На него опять же в мае должен быть дан какой-то вразумительный ответ. Иначе, насчет чего уже звучат опасения, страну может ждать жесточайший бюджетный дефицит, дефолт по внешним обязательствам и углубление экономической депрессии, которая и так уже заметна как следствие беспрецедентных в мировой истории санкций, введенных против России.



Георгий Ярцев