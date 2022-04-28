 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.04.2022
14:14  В начале мая британских тори ждет кровавая баня, - В.Прохватилов
14:07  Памятник казахскому мыслителю Абаю Кунанбаеву открыли в Тбилиси (видео)
14:00  Волейболистки казахстанского "Куаныша" впервые выиграли Чемпионат Азии
13:56  Памирского активиста Аловатшоева осудили в Таджикистане на 18 лет
13:55  Мирзиеев анонсировал новые меры поддержки инвалидов, сирот и молодых матерей
13:43  Глава Кырправительства А.Жапаров вышел из больницы. Отпустило
13:39  У кыргызских участковых новая форма (фото)

13:30  Падение ВВП на 1,4%: У США развязывается пупок из-за поддержки Украины
13:27  С Бишкеком и Душанбе справится только третья сила, - И.Джорбенадзе
13:24  История казахской Золушки, которая бежала от войны и стала звездой модного Парижа
13:21  Май решит судьбу "газовой битвы" России и ЕС, - Г.Ярцев
12:27  Патриотизм должен стать технологией, - Дмитрий Михайлин
11:22  Россия отсоединит свой сегмент МКС?
10:16  Росфигуристку Чемпионку Европы Соню Самодурову тренер Мишин не пустил переехать в Казахстан
09:36  ГенпрокуратураKZ призвала казахстанцев не участвовать в незаконных акциях 1 мая
09:31  Без российского газа мир ждет конец света, - банкир Сюнсукэ Кобаяси
09:12  Михаил Хазин: Новый структурный кризис в США продлится еще пять лет
00:33  Переименовать маслихаты в кенесы предлагает Олжас Сулейменов. Хрен на редьку...
00:31  Картофельный голод Ирландии: геноцид или несчастный случай?
00:13  "Январские события могут повториться": к чему ведут Казахстан поправки в конституцию, - А.Грозин
00:05  Индустриализация духа, - Татьяна Воеводина
Пятница, 29.04.2022
22:34  Гастерам придется чопать на верблюдиках. Кыргызстан задержал у себя российский "санкционный" (отжатый у США) самолет
21:59  В Бишкеке прошло заседание Кыргызско-казахского межправсовета - что решили
21:43  Слово о реке Зеравшан в Таджикистане, - К.Сирожидинов
21:36  Уволен "за недостатки и серьезные упущения" глава криминалистической милиции МВД Киргизии Иманалиев
12:31  В школах Киргизии с нового учгода вводят предмет "религиоведение"
12:17  Россия дала Китаю украинский козырь против США
11:56  Еда в огне. Как военный конфликт России и Украины привел к росту продовольственных цен, - "Къ"
11:53  Бюджетные замки: что общего между Маниловым и Казправительством, - Жарас Ахметов
11:49  ГКНБ Кыргызстана опроверг приобретение Таджикистаном беспилотников "Байрактар"
11:14  Философия НАТО: частное, общее, украинское…, - Дм.Выдрин
11:06  Кто управляет Америкой. Почему США на самом деле не хотят мира на Украине, - Н.Петров
11:02  А ковид-то, похоже, украинский... Сенсационное расследование британцев, - The Exposе
10:46  Токаевская оттепель. О строительстве Нового Казахстана…, - Виктор Верк
10:31  Неизжитые колониальные замашки. Спор из-за Соломоновых островов, - В.Пироженко
10:30  Может ли Китай помочь России в санкционной войне? - В.Катасонов
10:27  В Казахстане пройдет очередной (7-й или 8-й?) референдум по внесению изменений в Конституцию
10:18  Частные владения Назарбаевых занимают гигантскую территорию - от реки Чемолган до кыргызской границы
09:52  Город-сад или каменные джунгли? Алматы будет застраиваться по новым правилам
09:40  Казахстан. Пришло время новых людей, - Данияр Ашимбаев
09:27  Кадровая засада президента Токаева, - Ю.Кисткина
09:24  Бишкек. Задержан россиянин - организатор Telegram-канала KG_Svetofor, торговавший наркотиками
08:33  "Урал" из российского превращается в казахстанский, - "СП"
08:03  Казахстан завершает перестройку. Назарбаев останется заслуженным, но не будет привилегированным, - К.Кривошеев
01:48  США бросили в Афганистане военную технику и оружие на $7 млрд
01:04  Asia Times: Экономика США становится все более зависимой от Китая
00:58  Что может означать военное сотрудничество Турции и Таджикистана? - Х.Хуррамов
00:46  Секретарь СБ РФ Патрушев рассказал как они спрятали в США госрезерв России
00:08  Чубайс кушает равиоли в Италии и за свою собственность не переживает, - "СП"
Четверг, 28.04.2022
22:15  Скончался главный аксакал Левого крыла Кыргызской орды - Республики Кыргызстан Талант Султанов
21:00  Замом секретаря Совбеза Казахстана назначен никому неизвестный господин Каджиакбаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Май решит судьбу "газовой битвы" России и ЕС, - Г.Ярцев
13:21 30.04.2022

Май решит судьбу "газовой битвы" России и ЕС

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Возможно, европейцев ждет лето без работающих кондиционеров, остановка химической промышленности и много других бед, вызванных энергодефицитом.

Некоторые страны уже согласились платить за российский газ рублях, а остальным вентиль перекроют до наступления лета.

Кремль продолжает жестко давить на Евросоюз добиваясь оплаты по ранее заключенным контрактам на поставки природного газа. Российские власти требуют перейти на платежи в рублях, такое указание дал Владимир Путин. Правда, в реальности схема прямых проводок в российской валюте от иностранных компаний не требует - им просто необходимо открыть счет в "Газпромбанке". Покупатели будут отправлять свои евро туда, ну а уже российский банк будет проводить платеж на счет "Газпрома" в рублях - как и велело руководство страны.

Вроде бы, это предельно удобная для европейских компаний комбинация. Но так не считают в Брюсселе. Европейская комиссия в своих рекомендациях указала, что, по данным ее экспертов, такая схема предполагает, что часть денег (плата за услуги и курсовая разница) по дороге "затеряется", ведь принимать евро банк будет по одному курсу, а переводить рубли в "Газпром" по другому. У некоторых европейских комментаторов это вызывает предположение, что Россия таким способом пытается обойти санкции: вывести из-под них "Газпромбанк" и через него пустить средства на закупку запрещенных товаров, в том числе, двойного назначения.

При этом две европейские страны - Болгария и Польша, чьи долгосрочные контракты и без того истекали в этом году, остались без российского газа уже в апреле. Болгарам, надо сказать, полегче - у них уже вовсю весна и не надо тратиться на отопление. Необходимый газ Болгария надеется получить из Греции. А в отместку в Софии ищут правовые основания, чтобы прекратить транзит газа по своей территории в направлении Сербии и Венгрии. Впрочем, "закручивать вентиль" они пока не рискуют.

Для амбиций Эрдогана настал великолепный век

Что касается Польши, то она, как и было до этого, покупает около 30 млн кубометров газа в сутки, но теперь уже из Германии. Газ идет реверсом, то есть в обратную сторону, через трубопровод "Ямал - Европа". Однако это уже создало долгосрочную проблему - практически прекратилось заполнение газохранилищ на территории Германии. А ведь пока немцам не пришло время платить, для них было бы логично постараться запасти как можно больше топлива, что они в последние недели и пытались делать.

Это же касается и других стран, зависящих преимущественно от российского газа, и которые, как и Германия, уже отказались платить за него рублями. Например, нынешнее правительство Чехии с прискорбием констатирует, что за время работы предыдущего, где большое влияние имел президент Милош Земан, не был, например, продлен контракт с Норвегией на поставки газа. Не был достроен и терминал на балтийском побережье, где Чехия только сейчас собралась, наконец, выкупить долю и, тем сам, инвестировать в строительство важной для себя инфраструктуры.

В итоге, как заявил 29 апреля чешский премьер Петр Фиала, его страна категорически отказывается платить рублями за российский газ, но осознает, что она зависит от него на 90%. При этом, как ранее сообщалось, в случае полного прекращения поставок запасов газа и нефти у Чехии хватит на 2-3 месяца.

Фиала, кстати, также заявил, что он "не согласен с позицией Венгрии, которая решила перейти на оплату за газ в рублях" и выразил намерение повлиять на Будапешт. Как именно, пока неясно.

Между тем, к Венгрии уже присоединилась Австрия, чья крупнейшая в Центральной Европе энергетическая компания OMW также выразила намерение платить за газ рублями. Что важно, именно на территории Австрии находится крупнейший в Европе газовый "хаб", которым владеет OMW.

Европа в раздрае из-за России

Пока кроме этих двух стран никто не выразил твердого намерения покупать российский газ за рубли, то есть вопреки позиции Еврокомиссии и введенным против России санкциям. Однако список этот может расшириться, причем уже в ближайшие пару недель. Большинство стран ЕС должны будут вносить платеж за газ, а значит, решать, в какой валюте они его сделают, во второй половине мая. Тут-то вопрос для них и встанет ребром.

Кстати, как раз на следующей неделе ЕС планирует объявить шестой пакет санкций в отношении РФ. И он, как уверяют источники в Еврокомиссии, будет обязательно включать эмбарго на закупку российской нефти. Даже ранее спорившая с этим Германия в последние дни апреля свои возражения сняла.

Так что, возможно, Европу ждет лето без работающих кондиционеров, остановка химической промышленности и много других неприятностей, связанных с нехваткой газа, а значит и электроэнергии тоже. Не говоря о том, что будет, когда вновь начнутся холода.

Получается, именно наступающий май станет решающим месяцем в энергетическом противостоянии России и ЕС. Возможно, с учетом потенциальных эмбарго на поставки нефти и отказа платить за газ в рублях, отношения Москвы с большинством стран ЕС будут окончательно разорваны. Правда, тогда возникает вопрос, как будет пополняться бюджет самой России.

На него опять же в мае должен быть дан какой-то вразумительный ответ. Иначе, насчет чего уже звучат опасения, страну может ждать жесточайший бюджетный дефицит, дефолт по внешним обязательствам и углубление экономической депрессии, которая и так уже заметна как следствие беспрецедентных в мировой истории санкций, введенных против России.

Георгий Ярцев

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651314060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2022 года №876
- Сенаторы приняли Законы о биологической безопасности
- Ералы Тугжанов: Правительство намерено до 2025 года поднять долю заработной платы в ВВП с 31% до 38,5%
- Пришло время новых людей
- Кадровые перестановки
- О ситуации на финансовом рынке в марте 2022 года
- "AMANAT" – опора Президента в строительстве "Жаңа Қазақстан"
- Вооруженные силы Казахстана готовятся к проведению учений с государствами – членами ОДКБ
- Обсуждены вопросы увеличения и открытия авиарейсов между Казахстаном и странами Европейского союза
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  