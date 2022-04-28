История казахской Золушки, которая бежала от войны и стала звездой модного Парижа

13:24 30.04.2022

Ее отец, Куантхан Елшын, был казахом из Верного.



После Октябрьской революции он работал железнодорожником на Китайско-Восточной железной дороге в Харбине. Там же он повстречал Тамару Михайлову, которая стала его женой и матерью единственного ребенка.



Редакция Сaravan.kz рассказывает о невероятной судьбе их дочери.



Куантхан, по информации биографов, был из зажиточной семьи, большая часть которой погибла во время гражданской войны. Судьба Тамары была не менее трагичной: петербургская аристократка, дочь русского генерала и подающая большие надежды оперная певица, она лишилась всего после революции. Как и многие дворяне, она была вынуждена бежать и таким образом оказалась в китайском Харбине, где познакомилась с Куантханом. Они поженились, и в 1926 году у них родилась дочь - Алла.



В 1935-м война снова догоняет их, теперь уже китайско-японская. Семья сначала перебирается в Шанхай, а потом решает уехать в Европу, которая кажется более безопасной. Тамара с Аллой отплывают в Париж в 1936 году, но Куантхан остается в Китае. Скорее всего, он хотел заработать больше денег на первое время, ведь казаху с китайским гражданством могло быть трудно найти работу в Париже. Он отсылал жене и дочери деньги, но потом след его затерялся. Популярная версия состоит в том, что он попал в ГУЛАГ, но зачем похищать в Китае неприметного казаха и отвозить в лагерь, не совсем ясно, поэтому другие исследователи выдвигают версию о том, что Куантхан погиб во время одной из бомбежек, и его тело не смогли опознать среди множества других.



Тамаре и Алле пришлось нелегко. Оставшись одни в чужой стране, они зарабатывали как могли. Тамара пела в кабаре, Алла годами работала посудомойкой. Кое-как они держались и даже пережили Вторую мировую войну, несмотря на участие в движении Сопротивления.



Алла успела побыть и медсестрой, и связисткой, сблизилась с княгиней Тамарой Волконской и Ариадной Скрябиной, дочерью знаменитого русского композитора, которые тоже бежали из России и укрывали раненых партизан. Ариадна впоследствии была убита из-за участия в подпольной борьбе.



Но Алла не только выжила, но и расцвела, превратившись в эффектную девушку с осиной талией меньше 50 см - источники называют 47 и 49.



Так что не удивительно, что в 1947 году, когда она за компанию с подругой пришла на кастинг в дом Dior, модельер заметил ее. Восточная экзотика тогда была в моде, многие европейки подкрашивали глаза, пытаясь имитировать азиатский разрез глаз, а Алле не нужно было делать для этого ничего. Сотрудница Dior попросила ее зайти на кастинг. Девушку нарядили в роскошное платье, сделали ей укладку и макияж, сняли мерки, и через несколько дней Алле позвонили с предложением о работе. Выяснилось, что среди людей, которые занимались ею на кастинге, был сам Кристиан Диор.



После этого они работали вместе до самой его смерти в 1957 году. Диор называл Аллу своим талисманом, и не зря. Она стала настоящей звездой подиума, платья, в которых она выходила на показах, становились хитами, а любимые ею стрелки настолько прочно вошли в моду, что пользуются популярностью до сих пор. Наряды, которые демонстрировала Алла, покупали такие знаменитые на весь мир дивы, как Элизабет Тейлор и Марлен Дитрих.



Дополнительным преимуществом Аллы было совершенное владение сразу шестью языками: помимо русского, она свободно говорила на английском, французском, испанском, итальянском и немецком.



После смерти Диора Алла стала работать с Ив Сен-Лораном, который также ценил редкую восточную красавицу.



Модельную карьеру она завершила в 1967 году, но в 1987-м появилась на юбилейном показе, проведенном в честь 40-летия дома Dior. После нее осталось множество снимков, сделанных разными фотографами, в том числе - двумя ее мужьями. Первый из них, Майк де Дюльмен, также работал с Dior, второй - Игорь Мухин - бежал из СССР.



Публика считала ее китаянкой, что вполне понятно - восточная внешность и китайское гражданство давали такие основания. Прославилась же Алла под фамилией Ильчун, в которую превратилось ее родное "Елшын", из-за чего о ее казахских корнях долгое время не было даже подозрений, но в некоторых нарядах явно заметны национальные мотивы.



"Может быть, Диор действительно знал о ее корнях. Но даже если не знал, это совершенно не отменяет того, что Алла сама могла включать в костюмы, которые носила, казахские национальные мотивы. Она была полноценным соавтором Диора, он прислушивался к ее мнению. И если она настаивала на том, что какой-то элемент костюма надо сохранить или убрать, Диор почти всегда соглашался", - комментирует эти моменты биограф Аллы Берлин Иришев.



Возможно, она скрывала свое происхождение по просьбе матери, которая очень долго боялась большевиков и даже не пустила дочь в СССР, когда Диор поехал туда с некоторыми моделями.



В результате сын Аллы от первого брака Марк узнал о том, что на четверть является казахом, уже будучи взрослым, за 2 года до смерти матери.



В 1987 году она рассказала об этом Александру Васильеву, который тогда был журналистом газеты "Свободная мысль", а теперь известен как историк моды.



"Это достойный персонаж и вклад казахского народа в мировую культуру моды. Я был бы рад, если бы Алле в Казахстане поставили памятник", - скажет Александр Васильев позже.



Автор: Алма Абишева