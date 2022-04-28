Падение ВВП на 1,4%: У США развязывается пупок из-за поддержки Украины

13:30 30.04.2022

Что не так с крупнейшей экономикой мира, и почему без покупки Россией ее токсичных долларов в Штатах становится плохо



Александр Ситников



У Байдена на внутреннем фронте - неожиданная "зрада", хоть старик и держится бодрячком. ВВП Соединенных Штатов в первом квартале текущего года обвалился на 1,4% в годовом выражении (или на 0,35% за январь-март 2022 года), о чем говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа Министерства торговли Штатов. Кстати, янки ждали роста, пусть и небольшого, что озадачило и напугало многих тамошних "говорящих голов".



Экономисты Refinitiv, глобальной англосаксонской компании по данным для бизнеса, которые, как они утверждают, знают все, что творится в мире, были уверены, что валовой продукт Америки за 1-й квартал увеличится, как минимум, на 1,1%. Вряд ли имела место непреднамеренная ошибка. Скорее всего, янки и бритты "прогнозировали" желаемое, что, на языке профи, означает вербальные инвестиции. По-русски говоря, они дурили мировых лохов, чтобы те скупали необеспеченные товарами баксы.



Байден ожидаемо обвинил "технические факторы" и напомнил, что тревожная цифра последовала за стремительным ростом ВВП США на 5,7% по итогам 2021 года. Однако эксперты напоминают, что американская экономика, будучи страной потребителей, оказалась во власти высокой инфляции на уровне 8,5%, значит, прошлогодний успех, скорее всего, являлся игрой цифр.



"Неожиданное падение ВВП США в первом квартале 2022 года не так уж неожиданно, учитывая неопределенность, охватившую США", - считает профессор Костас Милас из Ливерпульского университета.



Кто не в курсе: есть такой параметр, как "мера совокупной неопределенности". Так вот с ним в США совсем плохо, что означает и жуткую неопределенность в прогнозах. По сути, заокеанские эксперты сейчас гадают на кофейной гуще, но все сходятся в одном: ситуация была бы еще хуже, если не газовый кризис в ЕС.



Тем не менее, Байден уверяет: "все хорошо, прекрасная маркиза". Безработица на минимуме и зарплаты растут из-за нехватки рабочих рук. Значит, бизнес процветает. Но почему тогда за январь-март 2022 года в США импорт вырос почти на 20%, а экспорт, напротив, упал примерно на 6%. Это означает, что янки стали больше покупать, тем самым раздувая сферу сервиса, но меньше производить.



Если в 2018 году отрасли, производящие услуги, отвечали за 69,9% ВВП США, а также обеспечивали работой 80,3% от общей занятости, то сейчас эти цифры намного больше - где-то на 10% и 8% соответственно. Что любопытно, сами янки не верят в официальную статистику. Там так мухлюют, что сам черт голову сломит. Тем не менее, есть данные, которые трудно замылить расплывчатыми формулировками.



Как пишут стратеги Bank of America, в США с начала марта идет сильное снижение спроса на грузоперевозки, что, скорее всего, является свидетельством надвигающейся экономической рецессии. В аналитической записке от Кена Хоэкстера, управляющего директора Bank of America, говорится, что дальнобойщики жалуются на отсутствие заявок. Грузы возят теперь от международных портов до магазинов, тогда как на маршрутах между внутренними производителями - все плохо.



"Индикатор, отслеживающий спрос на грузовики, падает четвертый месяц подряд до самого низкого уровня с июня 2020 года. В годовом исчислении показатель упал примерно на 23%. Это уровень рецессии", - написал Хоэкстер.



Надо понимать, что янки давно уже поделились на "быков" - тех, кто с пеной у рта доказывает, что все отлично, и "медведей", говорящих: "шеф, все пропало". Те и другие выполняют заказы бенефициаров бума и кризиса соответственно. Разобраться в том, что происходит за океаном, не могут даже сами американские эксперты, поскольку они всегда просчитывают, сколько за ту или иную оценку/прогноз им заплатят. Но если же брать в качестве индикатора опять-таки независимый показатель - стоимость жилья, то инфляция в США просто запредельная. Например, однушка (одна спальня) в штате Орландо где-то за городом в 2014 году стоила в среднем $60 тысяч, то сейчас примерно $140 тысяч.



Ранее ситуацию спасали так называемые зарубежные аккумуляторы токсичного бакса, т.е. необеспеченного ничем фантика. Таких фанатов "зеленого" много в России. Они скупали доллар, скажем, за полновесные рубли, причем по фиксированному курсу $40 за баррель нефти. Все, что выше, наш родной Минфин, как показал нынешний расклад, просто дарил янки, чтобы те, не дай бог, не обеднели. Тем самым мы оттягивали на себя значительную часть американской инфляции.



Теперь же лишние баксы толкают цены вверх уже внутри США и обрушивают американский ВВП. В текущем отчете по валовому продукту за 1-й квартал 2022 года, как утверждает Мэтт Перон, директор по исследованиям Janus Henderson Investors, говорится о слишком многих перекрестных течениях, что не позволяет понять, "что на что влияет".



Другими словами, может доля России в утилизации токсичного доллара в виде американских ценных бумаг не такая уж и большая, но переизбыток баксов выше определенного уровня оказывается очень опасным для крупнейшей экономики мира. Тем более, что попытка Трампа раскочегарить заокеанское промпроизводство товаров потребления фактически провалилась. А полупроводниковая кормушка за счет звездно-полосатой интеллектуальной собственности на фотолитографию микросхем накрылась медным тазом. Теперь деньги за чипы получают владельцы патентов литографии на основе ультрафиолета, то есть голландцы, китайцы и южнокорейцы.



Тут бы притормозить печатный долларовый станок, как того хочет ФРС США, то есть повысить ключевую краткосрочную ставку хотя бы до 3−3,5%. Но глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал, будто максимум, что ему удалось, это получить согласие на рост стоимости заимствований до 1,5% и то - постепенный. Одна из причин, почему в Белом доме не прислушиваются к голосу разума, - это безудержная поддержка Украины Америкой.



Байден запросил у звездно-полосатого Конгресса $33 млрд на военную и экономическую помощь. Правда, заявка хозяина Белого дома, как пишет американская газета Politico, "увязла в законодательных зыбучих песках". Республиканцы, оппоненты нынешней администрации США, хотят увязать деньги для Зеленского с новыми тратами на борьбу с ковидом. Дескать, если доллары выделяются украинцам, почему нет финансов на лечение американцев.



Да, Конгресс США 28 апреля проголосовал за ленд-лиз для "незалежной". Согласно этому закону, президент США сможет принимать решения о вооружении сам, без согласования с законодателями, но в рамках сумм, которые еще предстоит утвердить Капитолию. Но здесь не все так просто, о чем сообщает Politico. Это раз. И второе - практически все республиканцы проголосовали против этой инициативы Байдена.



С учетом резкого падения рейтинга Байдена, уже осенью Конгресс с большой вероятностью получит большинство республиканцев, которые, наверняка, заблокируют ленд-лиз. Нет, они не за Россию, они - за США, которые уже не тянут поддержку киевского режима. А то, глядишь, пупок у янки развяжется.