 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.04.2022
14:14  В начале мая британских тори ждет кровавая баня, - В.Прохватилов
14:07  Памятник казахскому мыслителю Абаю Кунанбаеву открыли в Тбилиси (видео)
14:00  Волейболистки казахстанского "Куаныша" впервые выиграли Чемпионат Азии
13:56  Памирского активиста Аловатшоева осудили в Таджикистане на 18 лет
13:55  Мирзиеев анонсировал новые меры поддержки инвалидов, сирот и молодых матерей
13:43  Глава Кырправительства А.Жапаров вышел из больницы. Отпустило
13:39  У кыргызских участковых новая форма (фото)

13:30  Падение ВВП на 1,4%: У США развязывается пупок из-за поддержки Украины
13:27  С Бишкеком и Душанбе справится только третья сила, - И.Джорбенадзе
13:24  История казахской Золушки, которая бежала от войны и стала звездой модного Парижа
13:21  Май решит судьбу "газовой битвы" России и ЕС, - Г.Ярцев
12:27  Патриотизм должен стать технологией, - Дмитрий Михайлин
11:22  Россия отсоединит свой сегмент МКС?
10:16  Росфигуристку Чемпионку Европы Соню Самодурову тренер Мишин не пустил переехать в Казахстан
09:36  ГенпрокуратураKZ призвала казахстанцев не участвовать в незаконных акциях 1 мая
09:31  Без российского газа мир ждет конец света, - банкир Сюнсукэ Кобаяси
09:12  Михаил Хазин: Новый структурный кризис в США продлится еще пять лет
00:33  Переименовать маслихаты в кенесы предлагает Олжас Сулейменов. Хрен на редьку...
00:31  Картофельный голод Ирландии: геноцид или несчастный случай?
00:13  "Январские события могут повториться": к чему ведут Казахстан поправки в конституцию, - А.Грозин
00:05  Индустриализация духа, - Татьяна Воеводина
Пятница, 29.04.2022
22:34  Гастерам придется чопать на верблюдиках. Кыргызстан задержал у себя российский "санкционный" (отжатый у США) самолет
21:59  В Бишкеке прошло заседание Кыргызско-казахского межправсовета - что решили
21:43  Слово о реке Зеравшан в Таджикистане, - К.Сирожидинов
21:36  Уволен "за недостатки и серьезные упущения" глава криминалистической милиции МВД Киргизии Иманалиев
12:31  В школах Киргизии с нового учгода вводят предмет "религиоведение"
12:17  Россия дала Китаю украинский козырь против США
11:56  Еда в огне. Как военный конфликт России и Украины привел к росту продовольственных цен, - "Къ"
11:53  Бюджетные замки: что общего между Маниловым и Казправительством, - Жарас Ахметов
11:49  ГКНБ Кыргызстана опроверг приобретение Таджикистаном беспилотников "Байрактар"
11:14  Философия НАТО: частное, общее, украинское…, - Дм.Выдрин
11:06  Кто управляет Америкой. Почему США на самом деле не хотят мира на Украине, - Н.Петров
11:02  А ковид-то, похоже, украинский... Сенсационное расследование британцев, - The Exposе
10:46  Токаевская оттепель. О строительстве Нового Казахстана…, - Виктор Верк
10:31  Неизжитые колониальные замашки. Спор из-за Соломоновых островов, - В.Пироженко
10:30  Может ли Китай помочь России в санкционной войне? - В.Катасонов
10:27  В Казахстане пройдет очередной (7-й или 8-й?) референдум по внесению изменений в Конституцию
10:18  Частные владения Назарбаевых занимают гигантскую территорию - от реки Чемолган до кыргызской границы
09:52  Город-сад или каменные джунгли? Алматы будет застраиваться по новым правилам
09:40  Казахстан. Пришло время новых людей, - Данияр Ашимбаев
09:27  Кадровая засада президента Токаева, - Ю.Кисткина
09:24  Бишкек. Задержан россиянин - организатор Telegram-канала KG_Svetofor, торговавший наркотиками
08:33  "Урал" из российского превращается в казахстанский, - "СП"
08:03  Казахстан завершает перестройку. Назарбаев останется заслуженным, но не будет привилегированным, - К.Кривошеев
01:48  США бросили в Афганистане военную технику и оружие на $7 млрд
01:04  Asia Times: Экономика США становится все более зависимой от Китая
00:58  Что может означать военное сотрудничество Турции и Таджикистана? - Х.Хуррамов
00:46  Секретарь СБ РФ Патрушев рассказал как они спрятали в США госрезерв России
00:08  Чубайс кушает равиоли в Италии и за свою собственность не переживает, - "СП"
Четверг, 28.04.2022
22:15  Скончался главный аксакал Левого крыла Кыргызской орды - Республики Кыргызстан Талант Султанов
21:00  Замом секретаря Совбеза Казахстана назначен никому неизвестный господин Каджиакбаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Падение ВВП на 1,4%: У США развязывается пупок из-за поддержки Украины
13:30 30.04.2022

Что не так с крупнейшей экономикой мира, и почему без покупки Россией ее токсичных долларов в Штатах становится плохо

Александр Ситников

У Байдена на внутреннем фронте - неожиданная "зрада", хоть старик и держится бодрячком. ВВП Соединенных Штатов в первом квартале текущего года обвалился на 1,4% в годовом выражении (или на 0,35% за январь-март 2022 года), о чем говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа Министерства торговли Штатов. Кстати, янки ждали роста, пусть и небольшого, что озадачило и напугало многих тамошних "говорящих голов".

Экономисты Refinitiv, глобальной англосаксонской компании по данным для бизнеса, которые, как они утверждают, знают все, что творится в мире, были уверены, что валовой продукт Америки за 1-й квартал увеличится, как минимум, на 1,1%. Вряд ли имела место непреднамеренная ошибка. Скорее всего, янки и бритты "прогнозировали" желаемое, что, на языке профи, означает вербальные инвестиции. По-русски говоря, они дурили мировых лохов, чтобы те скупали необеспеченные товарами баксы.

Байден ожидаемо обвинил "технические факторы" и напомнил, что тревожная цифра последовала за стремительным ростом ВВП США на 5,7% по итогам 2021 года. Однако эксперты напоминают, что американская экономика, будучи страной потребителей, оказалась во власти высокой инфляции на уровне 8,5%, значит, прошлогодний успех, скорее всего, являлся игрой цифр.

"Неожиданное падение ВВП США в первом квартале 2022 года не так уж неожиданно, учитывая неопределенность, охватившую США", - считает профессор Костас Милас из Ливерпульского университета.

Кто не в курсе: есть такой параметр, как "мера совокупной неопределенности". Так вот с ним в США совсем плохо, что означает и жуткую неопределенность в прогнозах. По сути, заокеанские эксперты сейчас гадают на кофейной гуще, но все сходятся в одном: ситуация была бы еще хуже, если не газовый кризис в ЕС.

Тем не менее, Байден уверяет: "все хорошо, прекрасная маркиза". Безработица на минимуме и зарплаты растут из-за нехватки рабочих рук. Значит, бизнес процветает. Но почему тогда за январь-март 2022 года в США импорт вырос почти на 20%, а экспорт, напротив, упал примерно на 6%. Это означает, что янки стали больше покупать, тем самым раздувая сферу сервиса, но меньше производить.

Если в 2018 году отрасли, производящие услуги, отвечали за 69,9% ВВП США, а также обеспечивали работой 80,3% от общей занятости, то сейчас эти цифры намного больше - где-то на 10% и 8% соответственно. Что любопытно, сами янки не верят в официальную статистику. Там так мухлюют, что сам черт голову сломит. Тем не менее, есть данные, которые трудно замылить расплывчатыми формулировками.

Как пишут стратеги Bank of America, в США с начала марта идет сильное снижение спроса на грузоперевозки, что, скорее всего, является свидетельством надвигающейся экономической рецессии. В аналитической записке от Кена Хоэкстера, управляющего директора Bank of America, говорится, что дальнобойщики жалуются на отсутствие заявок. Грузы возят теперь от международных портов до магазинов, тогда как на маршрутах между внутренними производителями - все плохо.

"Индикатор, отслеживающий спрос на грузовики, падает четвертый месяц подряд до самого низкого уровня с июня 2020 года. В годовом исчислении показатель упал примерно на 23%. Это уровень рецессии", - написал Хоэкстер.

Надо понимать, что янки давно уже поделились на "быков" - тех, кто с пеной у рта доказывает, что все отлично, и "медведей", говорящих: "шеф, все пропало". Те и другие выполняют заказы бенефициаров бума и кризиса соответственно. Разобраться в том, что происходит за океаном, не могут даже сами американские эксперты, поскольку они всегда просчитывают, сколько за ту или иную оценку/прогноз им заплатят. Но если же брать в качестве индикатора опять-таки независимый показатель - стоимость жилья, то инфляция в США просто запредельная. Например, однушка (одна спальня) в штате Орландо где-то за городом в 2014 году стоила в среднем $60 тысяч, то сейчас примерно $140 тысяч.

Ранее ситуацию спасали так называемые зарубежные аккумуляторы токсичного бакса, т.е. необеспеченного ничем фантика. Таких фанатов "зеленого" много в России. Они скупали доллар, скажем, за полновесные рубли, причем по фиксированному курсу $40 за баррель нефти. Все, что выше, наш родной Минфин, как показал нынешний расклад, просто дарил янки, чтобы те, не дай бог, не обеднели. Тем самым мы оттягивали на себя значительную часть американской инфляции.

Теперь же лишние баксы толкают цены вверх уже внутри США и обрушивают американский ВВП. В текущем отчете по валовому продукту за 1-й квартал 2022 года, как утверждает Мэтт Перон, директор по исследованиям Janus Henderson Investors, говорится о слишком многих перекрестных течениях, что не позволяет понять, "что на что влияет".

Другими словами, может доля России в утилизации токсичного доллара в виде американских ценных бумаг не такая уж и большая, но переизбыток баксов выше определенного уровня оказывается очень опасным для крупнейшей экономики мира. Тем более, что попытка Трампа раскочегарить заокеанское промпроизводство товаров потребления фактически провалилась. А полупроводниковая кормушка за счет звездно-полосатой интеллектуальной собственности на фотолитографию микросхем накрылась медным тазом. Теперь деньги за чипы получают владельцы патентов литографии на основе ультрафиолета, то есть голландцы, китайцы и южнокорейцы.

Тут бы притормозить печатный долларовый станок, как того хочет ФРС США, то есть повысить ключевую краткосрочную ставку хотя бы до 3−3,5%. Но глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал, будто максимум, что ему удалось, это получить согласие на рост стоимости заимствований до 1,5% и то - постепенный. Одна из причин, почему в Белом доме не прислушиваются к голосу разума, - это безудержная поддержка Украины Америкой.

Байден запросил у звездно-полосатого Конгресса $33 млрд на военную и экономическую помощь. Правда, заявка хозяина Белого дома, как пишет американская газета Politico, "увязла в законодательных зыбучих песках". Республиканцы, оппоненты нынешней администрации США, хотят увязать деньги для Зеленского с новыми тратами на борьбу с ковидом. Дескать, если доллары выделяются украинцам, почему нет финансов на лечение американцев.

Да, Конгресс США 28 апреля проголосовал за ленд-лиз для "незалежной". Согласно этому закону, президент США сможет принимать решения о вооружении сам, без согласования с законодателями, но в рамках сумм, которые еще предстоит утвердить Капитолию. Но здесь не все так просто, о чем сообщает Politico. Это раз. И второе - практически все республиканцы проголосовали против этой инициативы Байдена.

С учетом резкого падения рейтинга Байдена, уже осенью Конгресс с большой вероятностью получит большинство республиканцев, которые, наверняка, заблокируют ленд-лиз. Нет, они не за Россию, они - за США, которые уже не тянут поддержку киевского режима. А то, глядишь, пупок у янки развяжется.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651314600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2022 года №876
- Сенаторы приняли Законы о биологической безопасности
- Ералы Тугжанов: Правительство намерено до 2025 года поднять долю заработной платы в ВВП с 31% до 38,5%
- Пришло время новых людей
- Кадровые перестановки
- О ситуации на финансовом рынке в марте 2022 года
- "AMANAT" – опора Президента в строительстве "Жаңа Қазақстан"
- Вооруженные силы Казахстана готовятся к проведению учений с государствами – членами ОДКБ
- Обсуждены вопросы увеличения и открытия авиарейсов между Казахстаном и странами Европейского союза
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  