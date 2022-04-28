У кыргызских участковых новая форма (фото)

13:39 30.04.2022

Фото - Форма участковых милиционеров



Бишкек (АКИpress) – Пресс-служба МВД рассказала об обеспечении участковых милиционеров современной форменной одеждой, рассчитанной на четыре временных сезона.



В релизе отмечено, что форма отвечает всем современным требованиям.



При разработке формы, как сообщили в МВД, основной акцент сделан на создание максимально удобной и комфортной для сотрудников одежды, учтены пожелания несущих службу в различных климатических условиях, а также зарубежный опыт.



Линейка новой формы с учетом специфики и условий несения службы разработана с целью повышения статуса и узнаваемости участковых инспекторов. Сотрудникам выдали специальные яркие жилеты с светоотражающей надписью и эмблемой.



Новая форма практична и комфортная для сотрудников милиции, несущих службу круглосуточно. Форма не мнется в сидячем положении, не требует ежедневной глажки, легкая, сшита из дышащей ткани.



Форменная одежда была введена в эксплуатацию осенью 2021 года, с учетом отзывов населения она будет в дальнейшем совершенствоваться.