Глава Кырправительства А.Жапаров вышел из больницы. Отпустило

13:43 30.04.2022

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров с 30 апреля приступил к исполнению своих служебных обязанностей в связи с выпиской из медицинского учреждения, сообщает пресс-служба Кабмина.



28 апреля глава Кабмина был госпитализирован в Национальный центр кардиологии и терапии имени М.Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление.



Проведенные медицинские процедуры не подтвердили инфаркт миокарда, но выявили спазм сосудов сердца.



В настоящее время состояние здоровья Акылбека Жапарова оценивается как стабильное, при этом он регулярно получает медицинские услуги амбулаторно.