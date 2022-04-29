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Мирзиеев анонсировал новые меры поддержки инвалидов, сирот и молодых матерей
13:55 30.04.2022

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел совещание, на котором анонсировал новые меры поддержки уязвимых слоев населения.

Согласно его заявлениям, государство будет покрывать расходы престарелых граждан на ежегодное лечение в санаториях и расходы малообеспеченных пожилых людей на приобретение лекарств и ортопедических изделий.

Для пожилых людей будет введен ряд льгот на посещение спортивных объектов, театров и музеев, путешествия по стране. Им повысят размеры пенсий. Власти также увеличат размеры всех пособий.

Предприятия, имеющие работников с инвалидностью, с 1 мая будут получать субсидию в размере 400 тысяч сумов ($35) на каждого такого работника в течение шести месяцев.
Субсидии получат также лица с инвалидностью - самозанятые и ремесленники - на приобретение инструментов и оборудования. Они будут обучаться профессиям за счет государства.

Негосударственные организации лиц с инвалидностью и их территориальные отделения смогут получать государственные субсидии на выплату зарплаты своим сотрудникам.

В школах "Нурли Маскан" для незрячих и слабовидящих детей с нового учебного года будет создано 850 дополнительных классов и 1,2 тысячи мест в общежитиях. На основании госзаказа библиотеки этих школ будут обеспечены учебниками и пособиями, художественной литературой на шрифте Брайля. Для незрячих детей дошкольного возраста организуют годичные подготовительные группы.

Свыше трех тысяч слабослышащих детей будут обеспечены современными слуховыми аппаратами. Для всех работников спецшкол-интернатов будет введена надбавка к зарплате в размере 50%.

Ежегодно 108 школ-интернатов для детей с инвалидностью будут пополняться на более чем 20 тысяч книг специальной литературы.

Власти упростят порядок выделения средств из бюджета семейным детским домам. Деньги на ежедневные расходы будут перечисляться на личную пластиковую карту родителей. Коммунальные платежи семейных детских домов будут взиматься по тарифам, установленным для населения.
Практика выделения 10 млн сумов ($893) на приобретение продуктов питания и одежды для студентов, являющихся сиротами или оставшихся без попечения родителей, распространится и на негосударственные вузы.

На ремонт и оснащение 376 домов Мехрибонлик (для оставшихся без родительской заботы детей), Саховат (для престарелых) и Мурувват (для лиц с инвалидностью), специальных школ-интернатов планируется направить 600 млрд сумов ($53,5 млн).

Отдельные меры будут приняты для социальной защиты работающих в негосударственном секторе женщин. Сегодня их доля составляет 57%. Многие работодатели предпочитают не оформлять официально женщин на работу, чтобы не платить пособие по беременности и родам. С сентября 2022 года декретные выплаты им будут частично компенсировать из государственного бюджета. С этой целью при Министерстве финансов будет создан Фонд социального страхования, который в этом году получит из бюджета 170 млрд сумов ($15 млн).

29.04.22

Источник - fergana.site
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