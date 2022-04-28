Памирского активиста Аловатшоева осудили в Таджикистане на 18 лет

13:56 30.04.2022

Амриддин Аловатшоев, неформальный лидер памирской молодежи в Москве, обвиняемый властями Таджикистана в захвате заложника и незаконном лишении свободы, приговорен к 18 годам колонии, сообщает "Озоди" (таджикское бюро Радио Свобода, признанного иноагентом в РФ).



Судебное заседание состоялось 29 апреля в СИЗО № 1 Душанбе, прошло под председательством судьи из Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).



По словам одного из источников "Озоди", суд над Аловатшоевым начался в 14 часов по местному времени, а вечером уже был вынесен приговор. Заседание длилось всего несколько часов, адвокатам поздно сообщили о его начале, успели они прибыть или нет - не уточняется.



Другой источник на условиях анонимности сообщил, что Аловатшоев признал себя виновным. Однако информации, по каким статьям его обвинили, нет.



Отмечается, что его родственников не пустили в зал суда.



Напомним, что Аловатшоев пропал 11 января. Сообщалось, что он был задержан вместе с друзьями в российском городе Белгороде. Через два дня сопровождавших его людей освободили.



2 февраля генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что один из активистов памирской молодежи в Москве Амриддин Аловатшоев "экстрадирован" в страну и находится в Душанбе. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода, в свою очередь, сообщил, что Аловатшоев добровольно вернулся в Таджикистан, где был арестован.



44-летний Аловатшоев, уроженец Рошткалинского района ГБАО, долгое время проживал в России и работал в частных охранных предприятиях. В середине 2000-х годов он был тяжело ранен в конфликте с уроженцами Чечни, после чего вернулся в ГБАО и стал одним из влиятельных неформальных лидеров в Рошткалинском районе.



В официальных данных его имя появилось в 2018 году, когда он был упомянут наряду с другими неформальными лидерами Хорога - Мамадбокиром Мамадбокировым, Толибом Айембековым, Мунавваром Шамбиевым и Хурсандом Мазоровым.



Позже вместе с ними он подписал в органах правопорядка протокол о том, что обязуется не нарушить закон и не препятствовать деятельности государственных органов в ГБАО.



В 2019 году Аловатшоев вернулся в Россию, где создал волонтерское движение по принципу землячества. Он отстаивал интересы земляков в конфликтных ситуациях, в том числе с работодателями, которые отказывались им платить. Об Аловатшоеве отзываются как о благородном человеке, который защищает и помогает мигрантам в РФ, пользуется уважением не только среди земляков, благодаря чему не раз урегулировал конфликты между мигрантами разных национальностей.