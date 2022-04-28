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|Волейболистки казахстанского "Куаныша" впервые выиграли Чемпионат Азии
14:00 30.04.2022
Сенсация! Волейболистки "Куаныша" чемпионы Азии!
Волейбол Финал Победа Фото: Instagram/volleyfederationkz
"Куаныш" из Петропавловска впервые в своей истории стал клубным чемпионом Азии по волейболу, сенсационно обыграв в решающем матче главных фаворитов турнира - "Алтай", сообщает Zakon.kz.
В финале азиатского первенства в Семее, ВК "Куаныш" в решающем пятом сете сумел обыграть действующих чемпионов Азии - 3:2. Дружина из Петропавловска впервые в своей истории добивается такого громкого успеха на клубном азиатском уровне. Напомним, в 2021 году "Алтай" был сильнее всех на клубном чемпионате Азии в Тайланде. Тем самым, казахстанские девушки второй год подряд становятся чемпионами Азии.
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Куандык Шынасилов