Волейболистки казахстанского "Куаныша" впервые выиграли Чемпионат Азии

14:00 30.04.2022

Сенсация! Волейболистки "Куаныша" чемпионы Азии!

Волейбол Финал Победа Фото: Instagram/volleyfederationkz

"Куаныш" из Петропавловска впервые в своей истории стал клубным чемпионом Азии по волейболу, сенсационно обыграв в решающем матче главных фаворитов турнира - "Алтай", сообщает Zakon.kz.

В финале азиатского первенства в Семее, ВК "Куаныш" в решающем пятом сете сумел обыграть действующих чемпионов Азии - 3:2. Дружина из Петропавловска впервые в своей истории добивается такого громкого успеха на клубном азиатском уровне. Напомним, в 2021 году "Алтай" был сильнее всех на клубном чемпионате Азии в Тайланде. Тем самым, казахстанские девушки второй год подряд становятся чемпионами Азии.



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Куандык Шынасилов