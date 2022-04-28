Памятник казахскому мыслителю Абаю Кунанбаеву открыли в Тбилиси (видео)

14:07 30.04.2022

Памятник Абаю Кунанбаеву открыли в Грузии



В столице Грузии официально открыли памятник великому казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву. Церемонию приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грузией, передает Zakon.kz.



Посол Бауржан Мухамеджанов отметил, что в 2021 году в Казахстане и на международном уровне отмечался 175-летний юбилей Абая Кунанбаева.



Сегодня мы открываем памятник великому сыну казахского народа на родине великого поэта грузинского народа Шоты Руставели. Выражаю надежду, что новый памятник станет символом дружбы двух народов, –сказал казахстанский дипломат.







Сопредседатель казахстанско-грузинской межправительственной комиссии, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев подчеркнул, что рад присутствовать на празднике культуры в рамках своего рабочего визита в Тбилиси.



Для нас это еще одно подтверждение добрососедских отношений и взаимопонимания. Действительно, Абай стал таким золотым мостом, который объединяет наши народы. И мне хотелось особо поблагодарить грузинское правительство за содействие в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами.

Каирбек Ускенбаев



Вице-министр экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе поздравил всех с торжественным событием.



Это дань уважения казахскому народу, а сам памятник станет еще одним важным кирпичиком в тесных культурных отношениях между Казахстаном и Грузией.

Геннадий Арвеладзе



По данным МИД РК, в 2021 году одной из улиц Тбилиси было присвоено имя Абая, кроме того, впервые на грузинском языке вышел сборник его стихов.



Динара Халдарова