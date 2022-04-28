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В начале мая британских тори ждет кровавая баня, - В.Прохватилов
14:14 30.04.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

В начале мая британских тори ждет кровавая баня

Движения за независимость Шотландии и объединение Ирландии набирают силу

5 мая в Великобритании пройдут местные выборы. Избиратели в Англии, Уэльсе и Шотландии выберут депутатов в местные органы власти, а жители Северной Ирландии в этот день выберут свое правительство.

Итоги выборов могут поменять всю политическую картину Соединенного Королевства. Недавний социологический опрос, проведенный агентством Redfield & Wilton Strategies, предвещает разгром партии консерваторов.

Традиционно у консерваторов и лейбористов были свои ареалы доминирования. Лейбористы исторически лидировали в здравоохранении и борьбе с бедностью; тори первенствовали в экономике, борьбе с преступностью и контроле над силовиками. Однако сейчас лейбористы опережают консерваторов повсюду. Даже полубезумная придумка Бориса Джонсона высылать нелегальных мигрантов в Руанду не помогла: согласно британским законам, в Африку можно будет отправлять не более 200 нелегалов в год, а около 20 тысяч придется сажать в тюрьмы, что обойдется казне почти в миллиард фунтов стерлингов.

Энвер Соломон, исполнительный директор Совета по делам беженцев, сказал Times, что "обращение с беженцами как с преступниками и человеческим грузом для высылки в Руанду… бесчеловечно, жестоко и отвратительно". Этот скандал еще больше уронил Бориса Джонсона в глазах избирателей.

Экономика Соединенного Королевства практически встала, экономический рост остановился из-за антироссийских санкций. Инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума в 6,2%. Национальная статистическая служба (ONS) отметила, что февральский скачок цен был спровоцирован возросшими на 25% счетами на электроэнергию и подскочившими на 54% ценами на бензин.

Рейтинг консерваторов и их лидера Бориса Джонсона снижается с мая 2020 года. Причиной стал так называемый Partygate – скандал с посещением премьер-министром вечеринок на Даунинг-стрит во время жестких локдаунов да еще накануне похорон мужа королевы принца Филиппа. Partygate уронил рейтинг Бориса Джонсона до рекордно низкого уровня за все время его пребывания на посту премьера. Две трети (66%) британской общественности отрицательно относятся к премьер-министру и только четверть (24%) положительно.

Чтобы сдержать падение своего рейтинга, Джонсон надавил на Скотленд-Ярд, который приостановил расследование Partygate, что еще больше возмутило общественность Соединенного Королевства. Ряд депутатов-консерваторов воздерживаются от суждений о будущем Бориса Джонсона, пока не станут известны результаты местных выборов.

В прошлом году Шотландская национальная партия (SNP) легко победила на выборах в местный парламент Шотландии, а теперь она планирует выиграть и муниципальные выборы. В манифесте, подготовленном руководством SNP к местным выборам, подчеркивается, что проведение второго референдума о независимости Шотландии является основной целью партии.

Особая ситуация в Северной Ирландии. Впервые в истории выступающая за единую Ирландию партия Шинн Фейн может получить большинство в Национальной ассамблее Северной Ирландии и сформировать правительство. Последние социологические опросы показывают, что Шинн Фейн существенно опережает Демократическую юнионистскую партию (DUP), которая видит Северную Ирландию только в составе Великобритании.

Профессор Института ирландских исследований Питер Ширлоу отмечает, что, если лидер Шинн Фейн Мишель О’Нил станет премьер-министром Северной Ирландии, это будет "предсмертная агония протестантского юнионизма".

"Для многих [избирателей Шинн Фейн] это будет эмоционально значимое событие, до которого они и не думали дожить", – считает доктор МакГлинчи, доцент кафедры политологии Университета Ковентри. В ожидаемой победе националистов МакГлинчи видит проявление долгосрочной тенденции к объединению Ирландии.

Одновременно это станет шоком для протестантов Северной Ирландии. "Северная Ирландия была создана как протестантское государство для протестантского народа, – отмечает доктор Николас Уайт, приглашенный профессор Ольстерского университета и старший директор консалтинговой компании APCO Worldwide. – Появление премьер-министра-националиста будет означать, что произошел исторический сдвиг".

Daly Mail предрекает тори "кровавую баню" (bloodbath) 5 мая и потерю 800 мест в местных органах власти.

Хотя лейбористы и не имеют в активе популярной фигуры, способной составить Борису Джонсону конкуренцию, да еще в условиях доминирования тори в палате общин, на местных выборах у партии вигов есть все шансы одолеть консерваторов с их подмоченной репутацией.

Прогнозируется также, что на следующих выборах в британский парламент лейбористы получат большинство, а их лидер сэр Кейр Стармер станет следующим премьер-министром. Ради победы лейбористы могут пойти на союз с SNP, пообещав шотландским националистам поддержать второй референдум о независимости Шотландии.

Источник - Фонд стратегической культуры
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