Задержан бывший директор Бишкекского санитарного полигона

00:06 01.05.2022

Прокуратура: Задержан бывший директор муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон"



29 апреля, пятница 2022



Прокуратурой города Бишкек расследуется уголовное дело по нарушениям при реализации проекта о строительстве Бишкекского санитарного полигона.



По результатам следственных мероприятий по подозрению в совершении преступления по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики задержан бывший директор муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон" А.Б.С. и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.



Также, в связи с неустановлением местонахождения бывшего мэра столицы И.А.С. и бывшего советника мэра Г.А.М., курировавшей вопросы реализации проекта, им предъявлены заочно обвинения.



Прокуратурой города Бишкек продолжаются активные следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных лиц, а также на возмещение причиненного материального ущерба.