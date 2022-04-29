Кто контролирует биолаборатории в Казахстане?

00:11 01.05.2022

В Парламенте РК заверили, что биолаборатории находятся под контролем казахстанского правительства.



Павел ЗЛОБИН



Биолаборатории Казахстана никоим образом не подотчетны зарубежным странам и находятся под полным контролем казахстанского правительства.



В ходе пленарного заседания в верхней палате парламента сенатор Ахылбек Куришбаев заверил, что биолаборатории Казахстана никоим образом не подотчетны зарубежным странам и находятся под полным контролем казахстанского правительства.



- Пользуясь случаем, хотел бы дать пояснения по работе наших биологических лабораторий, - заявил сенатор. - Во-первых, они занимаются разработкой диагностических и профилактических препаратов против особо опасных патогенных микроорганизмов 2-й и 3-й групп, то есть особо опасные вирусы 1-й группы с высоким уровнем смертности здесь не выделяются. Во-вторых, эти лаборатории принадлежат Казахстану и полностью финансируются из республиканского бюджета. Они не получают зарубежных грантов, и здесь не работают иностранные ученые и специалисты, иначе говоря, в своей деятельности наши лаборатории никак не подотчетны зарубежным странам.



По словам сенатора, деятельность биолабораторий в Казахстане абсолютно прозрачна и может в любое время быть проинспектирована международными экспертами, они не являются секретными и закрытыми объектами.



- Экспертов США мы привлекали только лишь для получения гарантий безопасности этих лабораторий с учетом последних достижений науки, - отметил Ахылбек Куришбаев. - Заявления зарубежных политиков, что указанные лаборатории Казахстана могут находиться под контролем иностранных государств и заниматься военно-биологической деятельностью, абсолютно безосновательны.



Также сенатор подчеркнул, что Казахстан был и остается ответственным участником Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Больше того, как известно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить Международное Агентство по биологической безопасности, специальный орган, подотчетный Совету Безопасности ООН.