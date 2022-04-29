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Hurriyet: Дефицит подсолнечного масла поставил мир на порог голода
00:12 01.05.2022

Когда закончится глобальный кризис подсолнечного масла?

Ситуация на Украине стала причиной одного из самых серьезных продовольственных кризисов со времен Второй мировой, пишет Hürriyet. Европа уже ограничила продажу подсолнечного масла, а Индонезия – экспорт пальмового. Что дальше?

Нильгюн Текфидан Гюмюш

Ядерные угрозы России подогревают риск третьей мировой войны. Однако, хотя конфликт происходит между Россией и Украиной, ожесточенность противостояния между Западом и Москвой ощущается даже в Зимбабве на юге Африки.

Две причины проблемы

Из-за украинско-российского кризиса мир столкнулся с одним из самых серьезных продовольственных кризисов со времен Второй мировой войны. С одной стороны, изменение климата, с другой – сбои, вызванные эпидемией коронавируса, больше всего дают о себе знать в виде дефицита подсолнечного масла.

Украина и Россия до конфликта удовлетворяли около 60% мировых потребностей в подсолнечном масле. Тот факт, что из-за боевых действий поставки из Украины не осуществляются, а также вероятность того, что в этом году засеять сельскохозяйственные угодья не удастся, усугубляют кризис еще больше.

Ограничение продажи

В Великобритании многие продовольственные магазины ввели ограничения на продажу подсолнечного масла в одни руки.

В Германии в социальных сетях распространяются фотографии опустевших полок. В таких европейских странах, как Испания, Италия, также сообщается о введении ограничений на продажу пищевого масла в некоторых магазинах.

А в Зимбабве посетительница магазина сказала: "Отныне жарка закончилась, пора варить". С начала военного конфликта цены на масло выросли вдвое и там.

Решение Индонезии

Нехватка подсолнечного масла приводит к росту цен и на другие пищевые масла. На фоне протестов из-за повышения цен на масло в столице Джакарте Индонезия, крупнейший в мире производитель пальмового масла, накануне решила приостановить экспорт.

Индонезия, обеспечивающая 60% мирового производства пальмового масла и потребляющая треть этого объема, испытывает дефицит пищевого масла, поскольку производители из-за роста цен на мировых рынках обращаются к зарубежным поставкам.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что экспорт прекращен ради стабильности в стране, отметив: "Приоритет – 270 миллионов наших граждан".

От косметики до шоколада

Пальмовое масло – это продукт широкого спектра применения: от шоколадно-ореховых кремов до косметики, от чистящих средств до биотоплива. Видодо говорит, что в случае падения цен внутри страны экспорт продолжится.

Прошлым летом аномальное повышение температуры воздуха в Канаде до 50 градусов отрицательно сказалось на производстве масла канолы. Канада является номером один в мире по этому продукту.

Трудности с производством и поставками подталкивают производителей к поиску альтернативных формул – от печенья до майонеза. В то время как дефицит предложения пищевого масла вызывает повышение цен, растет инфляционное давление.

Важно отечественное производство

В продуктовом магазине мы также "сталкиваемся" с кризисом подсолнечного масла. В январе 2020 года в рекламе одного из турецких супермаркетов была указана цена 35,95 турецкой лиры – за пять литров подсолнечного масла. Сейчас один литр той же марки продается за 47,90 турецкой лиры.

Кризис подсолнечного масла, обострившийся в том числе под влиянием ситуации на Украине, ощущается в домохозяйствах. На днях в стамбульском районе Силиври мое внимание привлек плакат о поддержке фермеров семенами подсолнечника. Другие муниципалитеты и провинциальные управления сельского хозяйства тоже, судя по всему, предпринимают похожие инициативы.

По мере приближения последнего периода посева подсолнечника для Турции крайне важно преодолеть этот кризис за счет собственного производства.

Аналогичным образом, даже если мировой кризис утихнет, не менее важно продолжать поддерживать отечественных производителей.

Влияют многие факторы

А с другой стороны, мир пытается предсказать, когда этот кризис закончится. В своих прогнозах относительно изменения ситуации с поставками масла международные эксперты обращают внимание на послеуборочный период в северном полушарии, то есть на конец лета – начало осени.

Однако на это также повлияют многие факторы, такие как климатические условия, ответы на вопросы о том, закончится ли военный конфликт, будут ли фермеры осуществлять сев перед лицом возможного падения цен, а также урожайность.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651353120


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