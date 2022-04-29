Индия и Китай заменят западные компании в проектах "Сахалин-1, 2"

00:15 01.05.2022

Японские СМИ: Индия и Китай заменят западные компании в проектах "Сахалин-1, 2"



Западные нефтегазовые гиганты вылетают из России с треском и несут огромные финансовые потери. Их убытки исчисляются миллиардами. И на их место тут же приходит крупный государственный нефтяной бизнес Индии и Китая.



Как сообщает крупнейший японский информационно-новостной портал Yahoo News Japan, хорошо информированный по ситуации вокруг совместных международных нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" на российском Дальнем Востоке, индийское правительство поручило госпредприятиям своего нефтегазового сектора начать проработку вопросов крупномасштабных инвестиций в "Сахалин-1" после ухода из него западных компаний. Имеется в виду, что в недалекой перспективе индийские компании могут полностью заменить их.



Источники сообщают, что речь идет о приобретении Индией доли американской ExxonMobil в "Сахалине-1", а также доли акций британской ВР в капитале нефтяного гиганта "Роснефть".



В феврале совет директоров BP объявил о выходе из акционерного капитала "Роснефти", в которой владеет 19,75% с 2013 года, и из СП с российской госкорпорацией. Компания ожидает обесценивания своих активов в России на 4 миллиарда долларов.



На прошлой неделе Министерство нефти Индии объявило, что эти пакеты акций рассматривается как объекты для приобретения зарубежным подразделением государственной индийской энергетической корпорации Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) – ONGC Videsh (OVL), а также компаниями Bharat Petro Resources и подразделениями Hindustan Petroleum - Oil India и GAIL India.



Министерство также поручило OVL рассмотреть возможность приобретения 30-процентной доли Exxon в "Сахалине-1". Exxon является управляющей компанией этого бизнеса. OVL уже владеет 20% акций "Сахалин-1". Другие участники проекта японская SODECO (20%) и "Роснефть" (20%).



Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа.



Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil приступила к запланированному снижению добычи нефти в рамках проекта "Сахалин-1". В компании объявили форс-мажор в связи с последними событиями на Украине, которые могут затруднить, задержать или не позволить выполнять свои обязательства в соответствии с соглашениями.



ЕxxonMobil до 24 июня планирует полностью уйти из России, закрыв свои предприятия, в том числе на Сахалине. Ранее нефтяная компания уже отозвала своих сотрудников, в том числе занятых в проекте "Сахалин-1" (добыча нефти и газа).



По словам одного из источников, индийские компании надеются, что смогут приобрести эти активы по выгодной цене. Другие источники сообщили, что полномасштабная проработка проекта (due diligence) еще не началась, заявив, что компаниям необходимо некоторое время для изучения вопросов о возможных последствиях санкций для своих инвестиций.



Ранее стало известно, что британская Shell, также заявившая об уходе из России, приступила к переговорам с китайскими корпорациями о продаже своей доли в крупнейшем СПГ-проекте в России "Сахалин-2". Неназванный источник заявил, что в настоящий момент китайские компании являются "единственным покупателем", на которого может рассчитывать Shell, что серьезно ухудшает ее переговорные позиции.