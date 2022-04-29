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Польша мерзнет и воет без российского угля и газа, - "МК"
00:17 01.05.2022

Польша начала пожинать плоды отказа от российского газа: "Совершенно ошеломлены"
Варшава обвиняет Москву: "Приставила пистолет к нашим головам"

Власти Польши клянутся перейти к жизни без российских энергоносителей. Между тем, простые поляки уже начали пожинать горькие плоды антироссийской политики Варшавы, стремящейся отказаться от газа и угля из России.

Британское издание The Guardian приводит пример школы в одной из деревень на западе Польши, где дома, поликлиники, детские сады и местные предприятия, а также тысячи жителей остались без отопления после того, как Москва прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Директор школы Наталья Палчиньская была в шоке после того, как в среду в ее начальной школе внезапно отключились отопление и горячая вода. "Мы были совершенно ошеломлены, - сказала она. По ее словам, если в ближайшее время газ снова не начнет поступать, "у нас не будет другого выбора, кроме как закрыть наши двери, пока это не произойдет".

Пострадавшая от отсутствия газа территория была относительно небольшой и необычной тем, что зависела исключительно от России в плане газа, пишет The Guardian. Но это было воспринято как указание на то, что может произойти в более широком масштабе, если Москва прекратит поставки в страны, гораздо более зависимые, чем Польша, которая, хотя и получает 40% своих потребностей в газе из России, использует газ только для 9% своих потребности в энергии.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий тут же обвинил Россию в том, что она "приставила пистолет к нашим головам", но сказал, что Варшава "сделает так, чтобы польский народ не почувствовал никаких изменений", и призвал поляков в телеобращении: "Пожалуйста, не бойтесь".

Российская сторона заявила, что прекратила поставки из-за того, что Варшава и София не отреагировали на требование платить за газ в рублях. Два члена ЕС, которые являются одними из самых ярых сторонников скорейшего отказа от российского газа, заявили, что не будут менять свою позицию.

Но это поставило Европу на грань энергетического кризиса, вызвав 20-процентное повышение и без того растущей оптовой цены на газ, пишет The Guardian. Есть опасения, что Россия может сделать то же самое в других местах, например, в отношении самого важного клиента "Газпрома" в Европе, Германии, которая получает 55% своего газа из России и платит ей 5 миллиардов евро за газ и нефть с начала конфликта на Украине. или в другие страны, такие как Италия, Финляндия, Хорватия или Латвия, которые также сильно зависят от Москвы.

Промышленность в Польше пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. "Мы достаточно хорошо подготовлены к этому", - уверяет Томаш Зелински, председатель правления Польской палаты химической промышленности, которая представляет около 13 тысяч предприятий и более 320 тысяч рабочих мест. В своем офисе в центре Варшавы он сослался на тот факт, что хранилища газа в Польше заполнены на 76%, тогда как в среднем по ЕС этот показатель составляет всего 30% (33% в Германии). По его словам, правительство годами работало с предприятиями, чтобы уменьшить их зависимость от России.

В 2015 году в северо-западном портовом городе Свиноуйсьце, недалеко от границы с Германией, был открыт терминал сжиженного природного газа (СПГ), способный покрыть четверть потребности Польши в газе. Он расширяется, чтобы увеличить потребление примерно на 10%. Осенью этого года должен быть введен в эксплуатацию разрекламированный Балтийский трубопровод, который рассматривается как ответ на германо-российский проект "Северный поток – 2". Проходя из Норвегии через Данию в Польшу, он сможет ежегодно транспортировать около 10 миллиардов кубометров газа, что составляет примерно половину национальных потребностей. Еще один трубопровод, который близится к завершению, соединит Польшу с терминалом СПГ в литовском портовом городе Клайпеда, а существующие трубопроводы соединят Польшу с Германией и Чехией.

"Польша не была удивлена ​​тем, что произошло, это было то, чего всегда ожидали", - говорит Иоанна Мачковяк-Пандера, глава неправительственной организации Forum Energii. По словам Мачковяк-Пандера, правительство преуменьшает зависимость Польши от российского угля, который дополняет недостаточные внутренние запасы и используется для отопления значительной части польских домов. Поддержка отказа от российского угля среди поляков высока: 94% граждан Польши в недавнем опросе заявили, что готовы платить больше, чтобы отказаться от поставок из России. "Но никто не говорит, сколько они готовы заплатить", - сказала Мачковяк-Пандера. Цены на уголь для населения уже выросли на 300% в прошлом году. "Поэтому, как следствие, мы ожидаем, что этой зимой мы увидим сильную нехватку энергии".

Есть предположение, что лихорадочные попытки удовлетворить растущий спрос на уголь могли стать причиной двух смертоносных взрывов на прошлой неделе на шахтах в Силезии, на юге Польши, в результате которых погибли 18 шахтеров, а еще семь пропали без вести.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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