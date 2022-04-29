Кинематографисты Узбекистана, Таджикистана и Люк Бессон снимут исторический фильм "Джами и Навои"

00:22 01.05.2022

В ходе прошедшего 29 апреля в Ташкенте совместного заседания комиссии Агентства кинематографии Узбекистана и киностудии "Таджикфильм" специалисты двух стран утвердили концепцию создания нового исторического фильма "Джами и Навои".



Проект по созданию совместного кинофильма был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в ходе его визита в Республику Таджикистан 10-11 июня 2021 года и поддержан президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.







Нуриддин Абдуррахман ибн Ахмад Джами (1414- 1492 гг.) - великий персоязычный поэт-мистик, суфийский шейх, теолог, философ, теоретик музыки. Джами был другом и наставником не менее великого тюркоязычного поэта-суфия и государственного деятеля - Алишера Навои (1441-1501 гг.).



В обсуждении и презентации расширенного синопсиса будущего фильма, подготовленного кинематографистами и учеными двух стран, приняли участие генеральный директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Узбекистане Абдуджаббор Рахмонзода, директор "Таджикфильма" Махмасаид Шохийон, а также ученые и кинематографисты двух стран.



- Сегодня все мы являемся участниками создания художественно-исторического фильма о дружбе между великими мыслителями, поэтами и философами народов Таджикистана и Узбекистана – Джами и Навои, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Узбекистане Абдуджаббор Рахмонзода.



В работе по подготовке сценарного плана были задействованы специалисты Агентства кинематографии, "Таджикфильма", Союзов кинематографистов двух стран, Академии наук, министерства культуры, институты искусств, ученые-востоковеды.



- Этот уникальный проект можно назвать ярким примером политики добрососедства и открытости, которую проводит Новый Узбекистан. Сегодня мы осуществляем множество творческих встреч и дискуссий, споров и поисков. Этот проект восстанавливает потерянные мосты между кинематографистами двух стран и делает нас ближе,



– заявил генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. – Собран обширный исторический и фактологический материал, изучено огромное количество источников об эпохе великих мыслителей и поэтов периода Восточного ренессанса, которым восторгается сегодня весь мир. Всего, с момента подписания меморандума в октябре прошлого года, состоялось более 15 заседаний рабочей группы. Основная идея фильма заключается в неизменном и мудром посыле: "Там, где царит мир и просвещение, непременно наступает прогресс и процветание".



- Они творили вместе, один был наставником, второй – его учеником. Пришло время продемонстрировать наследие выдающихся предков на должном уровне. Эти просветительские идеи необходимо нести в народ, не достаточно пропагандировать их только лишь в научных кругах. В этом смысле, сценаристы фильма стремились написать синопсис на основе последних научных сведений при поддержке наших коллег, ученых из двух стран, – отметил д.ф.н., профессор, ведущий научный сотрудник Центра изучения зарубежного культурного наследия Узбекистана при Министерстве культуры Республики Узбекистан, навоивед Афтондил Эркинов.



Проведены ряд встреч в стенах Агентства кинематографии Узбекистана, многочисленные зум-переговоры и партнерские визиты в Таджикистан и Узбекистан.



- Идеи дружбы и просвещения, которые они продвигали, актуальны во все времена. Я очень надеюсь, что нам удастся передать эту идею просвещения в фильме. Этот фильм должен иметь общечеловеческое значение, - сказал Шодимухаммад Суфизода, доктор филологических наук, директор библиотеки Академии наук Таджикистана.



Как отметил директор "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиен, кинематографисты двух стран усиленно работают над созданием художественного фильма. "В этом фильме нам предстоит воссоздать атмосферу дружбы и искренности, взаимопонимания и сотрудничества, показать мир таким, какой он был во времена Джами и Навои. Сегодня все возрастает роль и значение кино в вопросе сближения народов и культур, продвижений идей мира, дружбы и гуманизма.



Создание этого фильма послужит укреплению плодотворного сотрудничества между нашими странами во всех сферах, в том числе в области культуры и кино".



- Сегодня, благодаря Президентам наших стран, возрождаются наши давние вековые связи, – отметил на встрече председатель Союза кинематографистов Матякуб Матчанов. – Мы очень ждали этот день. Этот проект даст большой толчок для становления и развития молодых кинематографистов наших стран. Об этом проекте уже известно во многих мусульманских странах – мир ждет этот фильм.



Режиссер фильма узбекской стороны Фуркат Усманов отметил, что генеральным директором Агентства кинематографии Ф.Абдухаликовым проведены переговоры с известным актером Люком Бессоном еще в рамках Ташкентского кинофестиваля.



"На состоявшейся недавно zoom-конференции Люк Бессон отметил, что хочет работать с молодыми режиссерами Узбекистана и Таджикистана, подчеркнув, что его вдохновляет энтузиазм молодых узбекских кинематографистов. Согласно договоренностям, мы вместе будем работать над сценарием, и он выступит консультантом проекта и с нетерпением ожидает сценарий фильма", - сказал Усманов.