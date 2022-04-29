Кырвласти борются с коррупцией тотальной ротацией судей

08:11 01.05.2022

30 апреля 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент Кыргызстана провел ротацию судей



Президент подписал указы, согласно которым некоторые действующие судьи местных судов переведены в другие местные суды. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Решение принято для исключения конфликта интересов, коррупционных рисков, обеспечения беспристрастности в деятельности судей местных судов. Перевод проводился на основании представления председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова.



Указом президента изменился состав почти всех судов страны. Прочитать, кто и в каком суде теперь будет работать, можно здесь.