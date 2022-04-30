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Пятница, 29.04.2022
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Газовые битвы Кремля: взял ли Путин Европу за горло, - М.Ростовский
08:17 01.05.2022

Победитель в схватке определится позже

Как же зрелищно и прозрачно велись энергетические войны всего полвека тому назад! И как же скрытно и непонятно для внешнего наблюдателя они бушуют сейчас! Официальное арабское нефтяное эмбарго 1973 года радикально изменило стиль и образ жизни населения многих западных стран уже в течении нескольких недель после своего введения. Неофициальное российское газовое эмбарго в отношении не желающих играть по новым правилам Кремля европейских стран вроде бы начало действовать еще с первого апреля. Но, если вывести за скобки особо отличившихся в плане демонстративного противостояния Москве Польшу и Болгарию, то может создаться впечатление, что никаких таких экстренных мер Москвы в газовой сфере нет в природе. Но они есть. Другое дело, что победитель в нынешней энергетической дуэли России и Запада определится не так быстро, как это было в ходе предыдущего энергетического кризиса.

Победитель в схватке определится позже
19 октября 1973 года король Саудовской Аравии Фейсал узнал о решении США активно вмешаться в ход войны между Израилем и его арабскими соседями - отправить в Тель-Авив оружия на 2,2 миллиарда долларов. Лидер одной из главных энергетических супердержав мира тут-же позвонил своему знаменитому министру нефти Ахмеду Заки Ямани и приказал ему немедленно прибыть в королевский дворец для аудиенции. Однако сообразивший, о чем будет этот разговор, министр предложил еще больше ускорить ход событий. До выхода в эфир в девять вечера главной саудовской программы телевизионных новостей оставалось около часа. И по предложению Ахмеда Ямани король продиктовал ему текст своего указа по телефону. Вскоре мир узнал суперновость: Саудовская Аравия прекратила поставлять "черное золото" в поддержавшие Израиль в ходе Войны судного дня страны Запада.

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Сама эта война закончилась победой Израиля уже через пять дней после указа саудовского короля. Но это не заставило короля Фейсала отказаться от дальнейшего применения своего "энергетического оружия". Эффект оказался серьезным и глубоким. На американских АЗС выстроились длинные очереди. Президент США Ричард Никсон обнародовал серию нацеленных на максимальную экономию драгоценного топлива экстренных мер. Американцам было предписано меньше ездить, меньше летать и меньше включать свет. Естественно, это не помогло.

Штамповавшие огромные и неэкономичные машины американские автоконцерны оказались неконкурентоспособными. Экономика США и других попавших под удар стран Запада пережила мощный шок, сравнимый по своим последствиям с Великой депрессией 1929 года. В Америке резко ускорилась инфляция. А вот "на улице" стран-экспортеров нефти, напротив, настал праздник. К моменту, когда в марте 1974 года король Фейсал милостиво соизволил отменить свое эмбарго, мировые цены на черное золото выросли на 300%. В выигрыше кроме самих саудовцев и других членов ОПЕК ( Организации стран-экспортеров нефти) оказалось и такое совсем недружественное в тот момент для Эр-Рияда государство как СССР. Именно после событий 1973 года Москва начала масштабные поставки своего черного золота на мировые рынки.

Уверен, что нынешним лидерам России тоже бы хотелось демонстративно врезать своим оппонентам по методе короля Фейсала. Однако суровая реальность заставляет Кремль разыгрывать свои карты гораздо более осторожно. С формальной точки зрения, никакого газового эмбарго вообще нет. Есть лишь любезное, но настойчивое предложение начать платить за российское голубое топливо в российских же рублях и таким образом наступить на горло своим санкциям против Москвы. Придумано остроумно, спору нет. Но вот работает ли это остроумие так, как задумано? Ответ на этот вопрос, похоже, пока понятен лишь самому узкому кругу специалистов, а для всех остальных представляет из себя одну из главных политико-экономических интриг сегодняшнего дня ( а также недели, месяца, года или даже десятилетия).

Если одной из главных целей данной специальной операции Кремля ( я убежден, что в этом случае мы имеем полное право говорить именно о еще одной специальной операции) была организация раскола внутри Европейского союза, то этот раскол уже стал явью. Одни как Болгария "встали в позу Нины Андреевой" - отказались "поступиться принципами" и лишились российского газа. Другие - как Австрия и Венгрия - согласились на условия Москвы. Третьи - их большинство - делают, с одной стороны, жесткие, а с другой, совершенно невразумительные заявления. Мы вернулись к тому, с чего начали: исход схватки неясен и, видимо, может остаться таковым еще в течении довольно значительного отрезка времени.

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В последний рабочий день этой недели Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу Al Arabiya: " Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи...держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине, наши западные "друзья" украли у нас более чем триста миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно".

Ясно, что, с точки зрения Москвы, прощать и оставлять такое безнаказанным нельзя. Но ясно и другое: в данном случае Кремль намерен действовать по принципу " месть - это блюдо, которое лучше подавать холодным". В отличии от ситуации с Саакашвили 2008 года Путин не намерен "подвешивать" Европу за "одно или несколько мест". Вместо этого в Кремле хотят, чтобы Европа "повесилась" сама: либо потеряла лицо и капитулировала, либо обрекла себя на экономический кризис и рецессию, либо раскололась гораздо более серьезным образом, чем сейчас. Будут ли эти цели достигнуты? Это зависит от множества самых разнообразных технических факторов. Скорее всего, нам остается лишь смириться с тем, что король Фейсал в 1973 году и президент Путин в 2022 году - это герои политических триллеров, действие которых развивается в принципиально разных темпах. Уверен, однако, что развязка и в нашем случае будет очень бурной. Каждый из участников нынешней газовой дуэли может или очень сильно выиграть, или очень сильно проиграть.

Мих. Ростовский
30 апр. 22

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651382220


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