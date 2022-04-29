В Афганистане взорвана ЛЭП, Кабул и 10 провинций лишились электричества

08:25 01.05.2022

Узбекистан, происшествия 20:07, 30 апреля 2022 Просмотров: 3363



Не менее 11 афганских провинций, в том числе столичный регион Кабул, остались без электричества из-за взрыва, устроенного неизвестными на одной из местных линий электропередач (ЛЭП). Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Национальной электроэнергетической компании Афганистана (DABS).



Взрыв, как отмечается, произошел на ЛЭП в провинции Парван. "В результате подрыва мины [...] были разрушены две [...] вышки электропередач. В результате этого инцидента [провинция] Кабул и 10 других провинций остались без электроэнергии", - сообщила компания-оператор. Уточняется, что бригада техников DABS уже выехала на место инцидента и "прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения".



Как в свою очередь пишет афганское агентство Asvaka News, получившая повреждения ЛЭП подавала энергию из Узбекистана.



За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и мирные жители. Ответственность за многие из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане".



Афганистан является импортером электроэнергии. Ее поставляют из Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.