Узбекистан отказался возвращать талибам афганские самолеты и вертолеты

08:32 01.05.2022

Узбекистан объяснил отказ вернуть талибам угнанную афганскими пилотами авиатехнику

30.04.22



Узбекистан не вернет Временному правительству в Кабуле угнанную афганскими пилотами авиатехнику, так как она принадлежит США. Об этом заявил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в интервью "Голосу Америки" (признан в РФ иноагентом).



"Правительство США заплатило за них. Оно финансировало предыдущее афганское правительство. Таким образом, мы считаем, что решение о том, как с ними поступать, полностью зависит от Вашингтона", - сказал Иргашев.

"Мы сохранили эту военную технику по соглашению с США и сообщили об этом талибам", - добавил спецпредставитель.



В середине августа 2021 года, когда бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, а движение "Талибан"* захватило Кабул, афганские пилоты прилетели в Узбекистан почти на 50 вертолетах и самолетах. Как сообщил представитель министерства обороны США, майор армии Роб Лодевик, по состоянию на 21 августа в Узбекистане находилось 46 самолетов, в Таджикистане - 18. В том числе - вертолеты Ми-17 UH-60 и самолеты PC-12, C-208, AC-208 и A-29.

По словам Лодевика, Пентагон пока еще не принял окончательного решения о дальнейшей судьбе угнанной авиатехники. В январе пресс-секретарь ведомства Джон Кирби заявил: "Можно с уверенностью предположить, что она не будет отправлена в Афганистан для использования талибами". Таким образом он отреагировал на требование Кабула вернуть вертолеты и самолеты.



"Я со всем уважением призываю [Узбекистан и Таджикистан] не испытывать наше терпение и не заставлять нас предпринимать все возможные ответные шаги [для возвращения самолета]", - сказал в начале января, не вдаваясь в подробности, министр обороны во Временном правительстве Афганистана, мулла Мохаммад Якуб.

В декабре талибы заявили, что смогли вернуть несколько единиц угнанной авиатехники, но не уточнили, из какой конкретно страны.



По неофициальным оценкам, в августе в Узбекистан прилетели от 500 до 600 афганцев, еще от 140 до 150 прибыли в Таджикистан. Осенью все пилоты были перевезены в ОАЭ, откуда их переселили в США.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).



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