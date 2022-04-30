 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 01.05.2022
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Суббота, 30.04.2022
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Пятница, 29.04.2022
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Верденчик на Соммочке. Достало слушать олигофрен-интервью Лаврова, - Лев Вершинин
10:08 01.05.2022

Верденчик на Соммочке
Млядский цирк: Лев Вершинин
30 апрель 2022

Вчера не написал ничего, потому что надоело пересказывать пересказы, основанные на домыслах. Я предпочитаю писать о том, что вижу, а вижу я вполне реальный героизм войск коалиции, многаю кровью добивающихся тактических успехов на Донбассе, - но уже у очень многих возникает вопрос: "Так мы

перемалываем или нас перемалывают?", и ответ на этот вопрос один-единственный: и мы, и нас. Проще говоря, ситуация начинает напоминать то ли Верден, то ли Сомму, и все зависит от ресурсов плюс готовности держаться до упора, пока противник не сломается. Это первое, что я вижу, а еще я вижу

свежее интервью г-на Лаврова китайцам: "Обсуждаем проект договора... Нейтралитет, демилитаризация, денацификация, признание новых геополитических реалий (т. е. уступка Крыма, Донбасса, Херсонщины etc. - ЛВ), отмена санкций, статус русского языка... Выступаем за продолжение переговоров... Мешает воинственная

риторика и подстрекательские действия Запада. Они фактически побуждают его "воевать до последнего украинца", накачивая вооружениями... Убежден, что достигнуть договоренностей можно будет только тогда, когда в Киеве начнут руководствоваться интересами украинского народа, а не "советчиков издалека"".

Что ж, замечательно. "Три путинских Д" в полном объеме, да еще с солидной горкой. Большего и желать не приходится. Вот только эта замечательная программа-максимум не подразумевает никаких переговоров, потому что Киев, инструмент Запада, менее всего интересуется некими "интересами украинского народа",

который использует, как мясо. Эта замечательная программа-максимум предполагает полную капитуляцию киевского режима или, как вариант, полный вынос его с территории бУ, или, как вариант-минимум, вынос его из Киева, означающий хотя бы частичную делегитимизацию. А между тем в Киев понемногу возвращаются

мажоры, и в Киев понемногу (да чего уж там, помногу!) возвращаются западные послы, и значит, одно из двух: либо на Западе убедились в бессилии России взять Киев, либо у Москвы достигнут с Западом какой-то договорняк, гарантирующий, что Киев в безопасности, - а значит, в безопасности и нацистский режим,

которому в таком случае незачем что-то уступать. Собственно, ни в Киеве, ни на "коллективном Запад" планы на ближайшее будущее никто даже не думает скрывать. Держа под полным контролем 4/5 территории бУ, располагая практически неограниченными запасами "мяса", которого абсолютно не экономят,

реализуя тактику "выжженной земли", в Киеве вполне откровенны: идет война на истощение, "южная" и "восточная" группировки брошены на погибель, их задача - перемалывать силы союзников, а тем временем формировать новые бригады, вооружая их не только советской военной техникой (от которой,

кстати, потери тоже немалые), но и новейшей, последних западных образцов, и работать с этими видами оружия (включая авиацию) сипаев с бУ уже полным ходом обучают в учебных центрах Польши, Германии, Чехии, США etc. Всего этого сложно не видеть. Как сложно не видеть того, что враг эскалирует

войну по всем направлениями - "на истощение", террористическому, информационному, - и западный обыватель понемногу звереет, что позволяет странам НАТО наращивать присутствие у границ бУ (а также Белоруссии). И: ставшие рутиной обстрелы территории России, на которые Россия отвечает, по сути,

мелкими, никого не пугающими "точечными" ударами. И: накаляющаяся ситуация вокруг ПМР, пока что не сорвавшаяся в пике (Кишинев боится и увиливает), но если сорвется, а Россия не сможет защитить, стратегические и репутационные потери для нее будут колоссальны. И: уже практически, видимо,

неизбежный ввод войск Польши с "теми странами, которые решат участвовать" (Дания, Румыния, Словакия, Литва, Латвия) на территорию Западной бУ, - причем с широким веером сценариев. Логика подсказывает, что под контроль возьмут все, что к тому времени не будет контролировать коалиция, - а значит,

все Правобережье плюс Одесскую и Николаевскую области. И уж там-то небо будет надежно прикрыто и ПВО Альянса, и авиацией. А следовательно, если текущий Верденчик будет продолжаться, то, даже взяв под контроль весь восток (включая Харьков), войска коалиции увязнут в Соммочке где-то под Полтавой,

Днепропетровском и Запорожьем, а киевский режим месяца через два-три будет располагать армией под миллион единиц, плохоньких, но послушных, в том числе, 100-150 тысяч единиц, пусть наскоро, но обученных управляться с западным оружием + самолетами, ПВО, бойцами западных ЧВК etc.

Вот что я вижу.
Только слепцы этого не видят.
И только лучезарные олигофрены не понимают,

что при таком раскладе, - без полного уничтожения транспортной логистики врага, лишение врага энергии (отклчение от ЗАЭС) и мобилизации, - "контрнаступление через три месяца", о котором вещают в Киев под диктовку прикомандированных женералей НАТО, вполне вероятно, и более, того, может стать успешным.

И что тогда?
Не знаю.
Но вижу:

"изюмчик" "верденчик" в зените, удары по магистралям демонстративны, а "по центрам принятия решений", чисто по Псаки, "пустые угрозы", мобилизации нет как нет, энергию ЗАЭС не отрубают, слово "война" по-прежнему низзя, про ЯО тоже низзя, зато херню пороть мозе, а "переговоры" ведутся.

Нет, я вполне сознаю, что военные все, о чем сказано, знают, и политики тоже.
Стало быть, какие-то планы есть и какие-то действия готовятся, - но какие, хрен поймешь.
Так елы-палы, о чем мне писать?!
Лев Вершинин

Источник - istrelkov.ruistrelkov.ru
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