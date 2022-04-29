"Пороховая бочка на границе. Как ужиться таджикам и кыргызам". Махпора Киромова выпустила новый фильм

13:59 01.05.2022

Алия Хамидуллина, Asia-Plus



Во время съемок с командой случилось много разного и тревожного.



На днях таджикская журналистка Махпора Киромова представила зрителям свой новый фильм, посвященный проблемам таджикско-кыргызского приграничья. "Пороховая бочка на границе. Как ужиться таджикам и кыргызам" - 50-минутный документальный сюжет, который собирался по кусочкам и готовился в течение года.







Съемки фильма начались сразу после апрельского конфликта 2021 года, который оказался чуть не самым кровавым в истории таджикско-кыргызского приграничья.



Фильм был создан для того, чтобы здраво понимать предмет спора и найти возможные пути решения конфликта, который продолжается уже не одно десятилетие.



Кстати, как упомянуто в фильме, впервые он произошел еще в 1974 году. И причина тому – спорные земли на левом берегу реки Исфаринка.



Чтобы понимать всю сложность приграничной темы, Махпора перечитала несколько руководств по правильному разрешению конфликтов.



Препятствия и сложности съемок



Журналистка признается, что эта работа – самая сложная из всех, которую пришлось выполнить ее команде. И это отнюдь не из-за того, что она посвящена конфликту двух стран-соседей.



В процессе создания фильма им самим пришлось пройти через многое, что указывает на то, что таджикским журналистам, впрочем, как и кыргызским, сложно дается освещение конфликтных тем.



И, как бы это странно не звучало, препятствия создавали чиновники и сами же коллеги-журналисты.



- Местные чиновники Исфаринского района не давили на нас, они просто, как это обычно бывает, убегали от нас со всех ног: их никогда не было на месте, они закрывали двери перед нашим лицом, отказывались говорить без официального письменного разрешения вышестоящих лиц, - рассказала в интервью "Азия-Плюс" Махпора Киромова.



Она говорит, что только журналиста так легко и просто могут отшивать без тени сомнения – мэру города всегда нужно разрешение председателя области, а тому, в свою очередь, - согласие центра.



- А третьему, видимо, разрешение самого Господа Бога. Утрированно, конечно, но это факт, что никто из них не самостоятелен в принятии даже элементарных решений, - отметила Махпора.



Также журналист рассказала, что усугубляли ситуацию и некоторые журналисты, которые рекомендовали немедленно покинуть территорию. И не просто Исфару, а желательно всю Согдийскую область.



- Кто они и что именно говорили, сейчас уже не важно, поскольку рассказать историю объективно, как нам кажется, при всем том стрессе, психологическом давлении, эмоциональном угасании, нам все же удалось, - добавила Махпора.



Эмоциональные метания



Фильм наполнен кадрами разрушенных и сгоревших домов, плачущих лиц и полных отчаяния глаз. Героями картины тут выступили и таджики и кыргызы, которые рассказывали о том, что им пришлось пережить.



Сложно смотреть на жителя таджикского села, который держит в ладонях сгоревшие зерна пшеницы и уже не пытается сдержать своих эмоций.



В сердце отзывается рассказ жительницы приграничного кыргызского села, которая устала убежать с детьми, оставляя свой дом и скот.



- Съемки выдались сложными – эмоционально вытащить сломленные судьбы людей, разрушенное имущество, слезы, обиды и разочарование было нелегко, - рассказывает Махпора. - Лично для меня самым тяжелым из увиденного было состояние матери и жены военного врача из Воруха, который был убит одним выстрелом в затылок в первый день апрельской войны 2021 года. Безмолвно проглатывая свои слезы, они сидели будто на иголках, а маленькие дети погибшего постоянно спрашивали, когда же вернется их отец из поездки.



Махпора говорит, что увидеть и услышать такое, а потом рассказывать об этом объективно, практически невозможно.



За этот год команду довольно часто эмоционально метало, поэтому было решено не спешить с выдачей материала. И им, и жертвам войны, и людям, которые потом посмотрят все, нужно было время, чтобы оценить произошедшее правильно.



Дать слово всем сторонам конфликта



В фильме автор поднимает вопрос карт, на которые всячески ссылаются страны после очередной стычки. Карты - сомнительный предмет споров, ведь у каждой страны они свои, соответственно, и ответ на вопрос "А чья земля?" - также свой.



Часть фильма посвящена работе волонтеров и активистов, которые каждый раз приходят на помощь, и именно они понимают, какова реальная цена за спорные клочки земли.



В фильме одна из таджикских гражданских активисток рассказывает о том, что активистами двух стран было принято решение разработать единую программу по мирному урегулированию конфликтов, которая могла бы предотвратить психологические травмы жертв войны.



Но, к сожалению, совместный диалог не получился, и кыргызская сторона перестала выходить на связь.



В своем документальном материале создатели фильма постарались дать слово всем сторонам конфликта в равной мере. Так, по словам кыргызского эксперта по миростроительству Кенешбека Сайназарова, который также состоял в координационном совете двух стран, совместные попытки мирного урегулирования не сработали из-за взаимных обвинений, а эмоции зашкаливали даже у экспертов.



Журналистика мира



Не смогла Махпора обойти стороной тему, которая ей, как журналисту, очень близка. Освещать конфликтные темы между Таджикистаном и Кыргызстаном с годами становится все сложнее.



Если таджикские журналисты страдают из-за отсутствия доступа к информации, то в Кыргызстане давление на СМИ идет от активных пользователей соцсетей.



Кроме этого, отсутствие командной подготовки материалов с обеих сторон конфликта не позволяет давать нейтральную и достоверную информацию без предвзятости.



Пройдя все сложности процесса съемок, Махпора в фильме поделилась с коллегами рекомендациями в освещении конфликтных тем. И первый пункт – никому не сообщать заранее локацию съемок. Звучит странно, но в данной случае это правило так и работает.



По словам Махпоры, к сожалению, она не смогла рассказать и показать в полной мере две вещи.



- Первое - это то, как журналистам действительно сложно говорить о негласно табуированных темах. И второе - попасть в Кыргызстан и задокументировать самой там все разрушения. В этом нам потом помогли некоторые кыргызские коллеги, которые, как и мы, были сторонниками объективного рассказа произошедшего, но кадров все равно было мало, что, как мне кажется, в таких историях не совсем хорошо, - отмечает девушка.



Ожидания от фильма у Махпоры весьма логичные. Она мечтает, что увидев сюжет, люди по обе стороны начнут смотреть на этот конфликт с другой точки зрения. Не будут нагнетать и без того сложную ситуацию, ведь каждый комментарий, небрежно брошенный в сети, аукнется большой ненавистью и травмами на жизни людей, живущих на приграничных территориях.



Отметим, что фильм был подготовлен при поддержке Института "Открытое общество" - Фонд Содействия в Таджикистане.