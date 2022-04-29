Проживающие в Согде участники и инвалиды Великой Отечественной получат по 6 тысяч сомони

14:03 01.05.2022

Согд: участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 6 тысяч сомони



Мухайе Каюмова



Для выдачи единовременной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны из областного бюджета выделено 477 тысяч сомони.



25 апреля 2022 года председатель Согдийской области подписал решение, согласно которому участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., лица, работавшие в тылу, а также супруги военнослужащих, оставшиеся без попечителя, получат единовременную помощь.



По 6 тысяч сомони получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и супруги военнослужащих, оставшиеся без попечителя. Лица, участвовавшие на войне и работающие не менее шести месяцев в тылу; лица, получившие медали "За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.", "За Победу над Японией" и "За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.", получат единовременную компенсацию в размере 3 тысяча сомони.



"В целом, для поощрения 18 участников и инвалидов ВОВ выделено 108 тысяч сомони. Для 123 человека, проработавших в тылу и получивших вышеуказанные медали, выделено 369 тысяч сомони", – сообщили в пресс-службе областного хукумата.



Источник подчеркнул, что торжественное мероприятие в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 8 мая текущего года на площади стелы павшим солдатам в городе Худжанде.