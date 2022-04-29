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Лучшая теннисистка Кыргызстана Ксюша Палкина получила 16-летний дисквал. За договорняки
21:38 01.05.2022

Кыргызстанка Ксения Палкина отстранена от тенниса на 16 лет

"Sport АКИpress" - Кыргызстанке Ксении Палкиной запретили заниматься теннисом за договорные матчи, она дисквалифицирована на 16 лет с отсрочкой на 6 лет.

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) подтвердило, что кыргызстанская теннисистка Ксения Палкина отстранена от тенниса на 16 лет, шесть из которых отстрочены. Она также была оштрафована на 100 000 долларов (с отсрочкой на $87 500) после признания нарушения правил Антикоррупционной программы тенниса (TACP).

Судья по борьбе с коррупцией Ричард Макларен вынес решение по делу после того, как Палкина, имевшая 163-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде, призналась в договорных матчах в 2018 и 2019 годах.

И, при условии, что больше не будет нарушать правила Антикоррупционной программы в теннисе, она сможет возобновить карьеру в теннисе 21 ноября 2029 года.

Санкция означает, что игроку запрещается играть или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные любым международным руководящим органом по теннису или национальной ассоциацией, на срок ее запрета.

Нарушения правил Антикоррупционной программы тенниса, в которых была признана виновной Палкина, заключались в следующем:

Раздел D.1.b TACP 2018 и 2019 годов: "Ни одно Застрахованное лицо не должно прямо или косвенно предлагать, содействовать или вступать в сговор с целью предлагать или способствовать тому, чтобы какое-либо другое лицо делало ставки на исход или любой другой аспект любого События или любого другие соревнования по теннису. Во избежание сомнений, подстрекательство или содействие заключению пари должно включать, помимо прочего: отображение коэффициентов ставок на теннис в режиме реального времени на веб-сайте Покрываемого лица; написание статей для журнала или веб-сайта, посвященного ставкам на теннис; проведение личных выступлений или иное участие в любом мероприятии, проводимом компанией по размещению ставок на теннис или любой другой компанией или организацией, напрямую связанной с компанией по размещению ставок на теннис; продвижение букмекерской конторы на теннис среди широкой публики через посты в социальных сетях; и появление в коммерческой рекламе, побуждающей других делать ставки на теннис".

Раздел D.1.d TACP 2018 и 2019: "Ни одно Застрахованное лицо не должно, прямо или косвенно, придумывать, пытаться придумывать, соглашаться придумывать или придумывать исход или любой другой аспект любого События".

Раздел D.1.e TACP 2018 и 2019: "Ни одно Застрахованное лицо не должно прямо или косвенно подстрекать, способствовать или вступать в сговор с целью подстрекать или способствовать тому, чтобы какой-либо Игрок не приложил все усилия в каком-либо Событии".

Раздел D.1.f TACP от 2018 и 2019 годов: "Ни одно застрахованное лицо не должно прямо или косвенно запрашивать, получать, соглашаться в будущем на получение или вступать в сговор с целью вымогать, получать или соглашаться в будущем на получение каких-либо денег, выгоду или Вознаграждение на основании того, что они не приложили максимум усилий в каком-либо Событии и/или оказали негативное влияние на усилия другого Игрока в любом Событии".

Раздел D.2.a.i TACP 2018 и 2019: "В случае, если к любому игроку обращается любое лицо, которое предлагает или предоставляет какие-либо деньги, выгоду или вознаграждение игроку, чтобы (i) повлиять на результат или любой другой аспект любого События или (ii) предоставить Инсайдерскую информацию, игрок обязан сообщить о таком инциденте в ITIA как можно скорее".

ITIA - это независимая организация, созданная Международными руководящими органами тенниса для продвижения, поощрения, укрепления и защиты целостности профессионального тенниса во всем мире.

Источник - sport.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651430280


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