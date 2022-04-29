КырГКНБ задержан Туйгунаалы Абдраимов - экс-глава Центризбиркома. Кормился с мусорного полигона

21:40 01.05.2022

ГКНБ задержал Туйгунаалы Абдраимова



ГКНБ 30 апреля задержал бывшего главу ЦИК и бывшего полпреда правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова.



Как сообщила пресс-служба ГКНБ, выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны Туйгунаалы Абдраимова, который в бытность председателем Центризбиркома, используя свое служебное положение, вынудил должностных лиц сельской управы Жээк Иссык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 га ЗАО "Кайнар", в котором доля Т.Абдраимова составляет 95% акций.



"При этом, согласно распоряжению Иссык-Атинской районной администрации ЗАО "Кайнар" было обязано соблюдать все санитарные и экологические нормы на отмеченном участке и согласно имеющимся договорам мэрия города Кант с 2015 года ежемесячно выплачивало ЗАО "Кайнар" 250 тыс. сомов за утилизацию твердых бытовых отходов. Однако установлено, что со стороны ЗАО "Кайнар" какие-либо санитарные нормы по утилизации ТБО не соблюдаются, ограничиваясь лишь организацией свалки", - говорится в релизе ГКНБ.



Так, 30 апреля по вышеуказанным фактам ГКНБ возбудил уголовное дело с предварительной квалификацией деяния, предусмотренного ст.337 ч.4 УК. По подозрению в совершении указанного преступления Т.Абдраимов был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.



В настоящее время ГКНБ продолжает следственно-оперативные мероприятия.



Должность председателя ЦИК Туйгунаалы Абдраимов занимал дважды - в 2005-2006 годах и в 2011-2016 годах.