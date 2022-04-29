Молдавия, вслед за Украиной, идет вразнос

21:46 01.05.2022

Униря как предчувствие



Обстановка в Молдове обострилась буквально за неделю. Теракты в Тирасполе и Маяке. накопление румынских и американских военных у молдавской границы на фоне публичного признания президента Майи Санду о неспособности Национальной армии защитить страну.



Нагнетание угрожающе напоминает столетней давности сценарий унири с Румынией.



"…Нет у нас больше армии…"



Молдавский президент Майя Санду не сразу определилась с позицией по случившемуся в Приднестровье. В первом выступлении по теме она назвала теракты – "конкуренцией между кланами в непризнанном анклаве", в следующем согласилась, что в условиях нехватки информации могла и ошибиться. Дошло до публичных попреканий со стороны президента самопровозглашенной ПМР Вадима Красносельского, указавшего Украину в качестве виновника терактов.



Вскоре после этого молдавская власть снова пустилась в рассуждения. С одной стороны, министр обороны от пропрезидентской PAS Анатолие Носатый заявил о готовности Национальной армии защищать Республику Молдова.



"Армия Республики Молдова была и остается готовой к выполнению своей основной миссии по защите страны. Мы, как военные, как должностные лица военной структуры сделаем все возможное, чтобы защитить целостность и безопасность страны".



С другой, президент Майя Санду сделала заявление о небоеспособности молдавских вооруженных сил.



"Наша армия осталась без оснащения, без военной техники. И сейчас мы остро ощущаем последствия… что политический класс не уделял достаточно внимания развитию оборонных возможностей Молдовы, которые могли бы противостоять нынешним испытаниям", – заявила Санду на церемонии празднования 30-летия Главного штаба Национальной армии РМ.



Заявление прозвучало в контексте обещания новой реформы вооруженных сил. Однако четкой концепции необходимой реформы и преобразований в администрации молдавского президента нет. Нет даже примерных очертаний. В том же выступлении президент и главнокомандующая в одном лице пообещала увеличить финансирование, увеличить количество контрактников, найти новую технику, вооружение и так далее – повторила весь стандартный набор своих предшественников.



Ни у самой Санду, ни у ее слушателей иллюзий не возникло. Все присутствующие на выступлении прекрасно понимают, что в условиях постковидной экономики, разрушения важных логистических цепочек, падения уровня жизни и роста цен у маленькой Молдовы нет и не будет в ближайшее время никаких дополнительных ресурсов для "реформы Национальной армии". Так что в краткосрочной перспективе, в условиях "российской угрозы" помощь и защиту Кишиневу придется искать на стороне.



Национальная идея



Фоном для констатации печального состояния молдавских вооруженных сил прозвучала серия высказываний бывших и действующих политиков страны о необходимости унири – соединения и растворения Республики Молдова в соседней "братской" Румынии. Идея не нова и до сих пор ее активно поддерживала небольшая часть населения, не больше 15% граждан, в большинстве своем радикально настроенных румынских националистов. Однако в условиях активных боевых действий в соседней Украине, приближения фронта к молдавским границам и заявления российских генералов о необходимости защитить русскоязычное население в Приднестровье дискуссия об унире как защите от Москвы возобновилась с новой силой.



Об унире напомнил и экс-премьер-министр Молдовы Юрие Лянкэ. По его словам, еще после крымских событий в 2014 году он всерьез обсуждал с румынскими собеседниками возможность унири.



"На мой взгляд, единственный сценарий – объединение с Румынией, мы сразу же попадаем под зонтик безопасности НАТО и Европейского Союза" – заявил Лянкэ, подчеркнув, что в случае прихода российских колонн в Тирасполь молдавская государственность исчезнет.



В случае Лянкэ это заявление, как можно предположить, скорее политического и популистского свойства. В Молдове он известен как премьер, при котором три крупнейших банка страны разорили на сумму, равную 1/3 ВВП. После этого Лянкэ создал Европейскую народную партию, которая ничего не добилась, а затем эмигрировал в Румынию, гражданином которой он является. Впрочем, в румынской политике у Лянкэ тоже не сложилось.



Заявление бывшего чиновника прошло бы малозамеченным, если бы в полемику не вступила президент Майя Санду. Она указала, что униря возможна только по решению народа, на референдуме, и пока народ к этому не готов. И, хотя Санду высказалась по предложению Лянкэ отрицательно, она стала первым молдавским президентом, который озвучил возможность проведения референдума об унире. Разумеется, когда народ этого захочет.



"Добрые" соседи



Весьма вероятно, что спрашивать народ Молдовы и не придется. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович анонсировал накопление сил НАТО у молдавской границы. По его словам, батальонно-тактическая группа "Stryker", состоящая из американских и румынских военных, стоит наготове у самой границы. За несколько дней до этого в социальных сетях появилось снятое на северо-востоке Румынии видео перемещения колонны бронетранспортеров и грузовиков военных. Бухарест опроверг заявления о подготовке сил вторжения в соседнюю Молдову. По словам румынских чиновников, солдаты поехали на учения.



По странному совпадению румынские военные учения проходят в одно и то же время, что и польские, которые общественность также подозревает в подготовке вступления в западные области Украины, и украинскими – у самой границы с Приднестровьем.



Нынешняя ситуация напоминает сложившуюся в 1918 году. Больше ста лет назад королевская Румыния воспользовалась развалом Российской Империи и слабостью Советской Республики, и ввела войск в соседнюю Молдавскую Демократическую республику. Безо всякого референдума, под дулом румынских винтовок молдавский парламент Сфатул Цэрий проголосовал за присоединение Бессарабии к Румынии. Отказавшихся голосовать депутатов оккупанты просто расстреляли, а поднявшиеся крестьянские и рабочие бунты утопили в крови.