|Талибы выпустили (выдворили?) из страны экс-главу правительства доктора Абдуллу
21:56 01.05.2022
"Я уезжаю ненадолго". Абдулла Абдулла вылетел из Афганистана к семье
Бывший председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла, которому был запрещен выезд из страны после прихода к власти талибов, 30 апреля покинул Кабул.
В своем официальном аккаунте в Twitter он сообщил, что ненадолго уезжает из страны, "чтобы провести праздники с семьей".
Источники в правительстве Талибана подтвердили, что доктор Абдулла Абдулла покинул Кабул. При этом не сообщается, куда направился высокопоставленный чиновник бывшего правительства страны, но известно, что его семья находится в Индии.
Абдулла Абдулла и бывший президент Афганистана Хамид Карзай остались в Афганистане после того, как Талибан захватил Кабул в августе 2021 года.
Абдулла Абдулла находился под контролем талибов, но имел возможность встречаться с представителями гражданского общества и некоторыми иностранными политиками и представителями в Кабуле.
На данный момент неизвестно, покинул ли Кабул бывший президент этой страны Хамид Карзай.
В марте этого года Карзай подтвердил в интервью ряду международных СМИ, что ему и доктору Абдулле Абдулле запрещен выезд из Афганистана.
Объявляя о своем отъезде из Кабула, Абдулла Абдулла поздравил афганский народ с праздником Ид аль-Фитр, отметив: "Афганистан нуждается в инклюзивном правительстве для решения проблем страны". Он выразил готовность поддержать афганский народ, чтобы реализовать его мечты и чаяния.
Неизвестно, вернется ли доктор Абдулла Абдулла в Афганистан.