Талибы выпустили (выдворили?) из страны экс-главу правительства доктора Абдуллу

21:56 01.05.2022

"Я уезжаю ненадолго". Абдулла Абдулла вылетел из Афганистана к семье



Бывший председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла, которому был запрещен выезд из страны после прихода к власти талибов, 30 апреля покинул Кабул.



В своем официальном аккаунте в Twitter он сообщил, что ненадолго уезжает из страны, "чтобы провести праздники с семьей".



Источники в правительстве Талибана подтвердили, что доктор Абдулла Абдулла покинул Кабул. При этом не сообщается, куда направился высокопоставленный чиновник бывшего правительства страны, но известно, что его семья находится в Индии.



Абдулла Абдулла и бывший президент Афганистана Хамид Карзай остались в Афганистане после того, как Талибан захватил Кабул в августе 2021 года.



Абдулла Абдулла находился под контролем талибов, но имел возможность встречаться с представителями гражданского общества и некоторыми иностранными политиками и представителями в Кабуле.



На данный момент неизвестно, покинул ли Кабул бывший президент этой страны Хамид Карзай.



В марте этого года Карзай подтвердил в интервью ряду международных СМИ, что ему и доктору Абдулле Абдулле запрещен выезд из Афганистана.



Объявляя о своем отъезде из Кабула, Абдулла Абдулла поздравил афганский народ с праздником Ид аль-Фитр, отметив: "Афганистан нуждается в инклюзивном правительстве для решения проблем страны". Он выразил готовность поддержать афганский народ, чтобы реализовать его мечты и чаяния.



Неизвестно, вернется ли доктор Абдулла Абдулла в Афганистан.