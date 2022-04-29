Сайты-нарушители авторских прав попадут в Узбекистане в особый реестр

21:57 01.05.2022

Сайты-нарушители авторских прав попадут в особый реестр



В Узбекистане ужесточат таможенный контроль за нарушением интеллектуальных прав при проверке ввозимых товаров. Вебсайты, нарушающие авторские и смежные права, будут вноситься в реестр. Контроль за соблюдением интеллектуальных прав намечено цифровизировать.



Таможенные органы Узбекистана при проверке товаров на постах внешнеэкономической деятельности будут выявлять нарушения прав интеллектуальной собственности и направлять уведомления правообладателям. Эти и другие меры по охране интеллектуальной собственности установлены постановлением президента Шавката Мирзиеева от 26 апреля.



В феврале вступил в силу закон, ужесточающий административное наказание за нарушение прав интеллектуальной собственности. В частности, штрафы для юридических лиц за незаконное использование товарного знака или сходных с ними до степени смешения обозначений теперь составляют от 100 до 200 базовых расчетных величин. В марте Агентство по интеллектуальной собственности было присоединено к Министерству юстиции.



Новым постановлением утверждены стратегия развития сферы интеллектуальной собственности, дорожная карта по ее реализации, целевые показатели развития сферы и соответствующее обучение госслужащих.



До 2026 года количество отечественных брендов, товарных знаков и географических наименований, прошедших международную регистрацию, поручено довести до 600 (сейчас их 110).



С 1 августа изучение и проверка прав на объекты интеллектуальной собственности и их соблюдения будут проводиться через Портал охраны промышленной собственности Минюста.



С 1 сентября будет внедрен порядок приема заявлений о включении в Реестр объектов интеллектуальной собственности в электронной форме, онлайн-отслеживания и уведомление о решениях через таможенную информационную систему "единого окна".



При выявлении на таможенных постах товаров с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности, таможенные органы должны будут направить электронное уведомление в персональный кабинет правообладателя в системе таможенного "единого окна" в течение рабочего дня. В случае если от правообладателей также в течение дня поступит заявление, то будут приняты меры по защите их прав. Если же заявление от правообладателя не поступит, товары будут пропускаться, как установлено.



До 1 октября должен быть запущен Реестр правонарушителей в сфере авторских и смежных прав, содержащий информацию о вебсайтах, нарушивших эти права в интернете. Сайты будут вносить в реестр за систематическое нарушение авторских и смежных прав на основании заключения Минюста. Их деятельность будет ограничена Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций.



До 1 января будет запущена интернет-аукционная платформа "Интеллектуальная собственность для всех" с информацией об объектах, выставляемых на аукционные торги и стартовой цене объектов интеллектуальной собственности, а также лицензионных договорах.



Кроме того, полномочия Агентства информации и массовых коммуникаций по госконтролю при распространении фонограмм и аудиовизуальных произведений с 1 мая переданы Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.



Контроль в области технического регулирования защиты прав собственности возложен на агентства по техническому регулированию и развитию фармацевтической отрасли.