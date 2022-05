Западная пропагандистская машина перестаралась. Ей перестают верить, - "Rebelion"

21:59 01.05.2022 Украина - фабрика ложных новостей



Западные СМИ 24 часа в сутки освещают происходящее на Украине, пишет Rebelión. Автор статьи рассказывает, как пропаганда поддерживает версию Киева, и обращает внимание на то, как вовремя появляются фейки о "зверствах" русских.



Фабрицио Казари (Fabrizio Casari)



Известно, что во всех конфликтах правда оказывается среди первых жертв, и нынешний конфликт не исключение.



Ложь и пропаганда с помощью манипуляции фактами - или выдумки - использовались в бывшей Югославии и в Сирии, но в отличие от прошлых конфликтов, сейчас они становятся более значимыми. В конфликте между Россией и Украиной некоторые утверждения преувеличены, а порой даже сфабрикованы: происходит постоянное переворачивание фактов в пользу пропаганды. Цель двойная: скрыть причины конфликта и замолчать действия, совершенные военными. В демократической Европе, колыбели Просвещения и родине Франкфуртской школы, запущен процесс добросовестного усвоения версий Киева.



Нельзя сомневаться, анализировать данные, да что уж там, исключена возможность проверить источники: на любое обоснованное сомнение и любой возможный вопрос последует обвинение в "сотрудничестве с захватчиком". Резонный вопрос, с которого начинается любой заслуживающий внимания анализ и любое журналистское расследование, - "кому это выгодно?" - больше не фигурирует. Как будто Путина и российскую армию охватило безумие, или они настолько отупели, что совершают ошибку за ошибкой, преступление за преступлением, которые учащаются аккурат в те дни, когда происходят международные события.



Не случайно, когда россияне вошли в Донбасс, США и ЕС первым делом заблокировали страницы в интернете и закрыли телевизионные каналы, которые могли бы представить точку зрения Москвы на происходящие события, их ход и причины. Стратегически важным было разработать единую централизованную версию и распространять ее по основным каналам, не допуская сомнений и вопросов.



Пропагандистская машина базируется в Лондоне, где работают различные новостные агентства, занимающиеся Зеленским. Несмотря на определенный отклик у международных СМИ, эта система, похоже, перестает быть эффективной. Ежедневная продажа самых ужасных зол и приписывание их России начинают порождать отрицание. Распространение недостоверной информации с молчаливого согласия СМИ не всегда срабатывает. Об этом свидетельствует растущее несогласие с позицией ЕС, которое демонстрируют опросы общественного мнения, проведенные почти во всех европейских странах. Как показал один очень серьезный опрос, каждый четвертый итальянец считает, что ему рассказывают натовскую и украинскую пропаганду, и не верит, что россияне действительно делают то, что им приписывают. Другое исследование показало, что 62% опрошенных считает, что нужно стараться уладить проблему с Путиным и перестать отправлять оружие украинцам.



Отсутствие доверия - палка о двух концах



Стоит отметить, что такой низкий уровень доверия в конкретном случае - не результат преувеличения или слишком активной работы СМИ, которая может привести к перенасыщению информацией, и скорее навредить, чем принести пользу. Такую концентрацию абсурда и такое количество ложных новостей выбрали для того, чтобы скрыть важную часть информации о военных преступлениях, об участившихся ужасных деяниях украинских нацистов как по отношению к российским солдатам, так и к мирному населению, особенно к тем, кого они считают русскоязычными.



Похоже, стратегия состоит в том, чтобы рассказать обо всех самых худших деяниях, которые себе только может представить человек, и приписать их россиянам. У натовских и европейских СМИ отклика не нашли даже заявления Путина об обмене российскими и украинскими пленными и о том, как солдаты возвращались с повреждениями на пальцах и половых органах. Не говорю уже о замалчивании информации о том, как демократическая украинская армия стреляла российским пленным по ногам, или об убийстве российских пленных, ответственность за которое на себя взял грузинский батальон, воюющий на Украине, или о бойне мирных жителей через несколько дней после задокументированной эвакуации. Сейчас выясняется, что правозащитная организация Human Right Watch, как сообщает издание The New York Times, тоже жалуется на использование украинцами запрещенных нетрадиционных видов оружия.



Ужасы происходят по определенному графику. В погоне за международным возмущением используется любая возможность. Так жалобы на изнасилования, убийства и случаи педофилии всегда появляются в тот момент, когда представители ЕС прибывают на Украину, или когда заседания международных организаций начинаются с рассмотрения санкций и вопроса вооружений, или когда СМИ вновь говорят о необходимости возобновить переговоры, или когда СМИ вынуждены усомниться в предыдущей лжи.



Работа по производству ужасов усиливается по всей стране. Ужасов столько, что невозможно удостовериться в их правдивости, а их существование могут подтвердить только США или ЕС, или подчиняющиеся им так называемые репортеры, которые скорее являются атлантистами, чем журналистами. Но когда речь идет о ежедневных ужасных деяниях и бойне со стороны украинцев, они молчат и делают вид, что ничего не видят и не слышат: если они предадут эти ужасы огласке, велик риск, что люди задумаются над тем, кем являются украинские нацисты, и в итоге будет сложно объяснить новые поставки оружия "Азову" и их "стойким" приспешникам. И, как по волшебству, из комментариев исчезает единственная тень сомнения в устоявшейся истории: запрещено говорить о бойне на Донбассе, в которой последние восемь лет были замешаны украинские войска. В конце концов, украинские военные убили 14 тысяч украинских мирных граждан, и почему они должны стесняться делать это сейчас, тем более с целью навредить России и заставить ввести побольше санкций против Москвы и оказать большую поддержку Киеву?



Конфликт четвертого поколения



Эта первый конфликт, который Запад заставляет снимать и комментировать по 24 часа в сутки на всех доступных каналах, радиостанциях и в газетах. В общем, это первая медийная война четвертого поколения, в которой рассказанная правда подавляет правду, подтвержденную фактами, и в которой инсценируются ужасы одной стороны, чтобы вызвать эмоции и заставить использовать их против разума. На экранах и в газетах воюют почти столько же, сколько на месте боевых действий, логика событий убивается вне всякой вменяемой пропаганды.



Это также первый конфликт, в котором не нужны военные, чтобы гарантировать вовлечение журналистов, поскольку существует почти воинственная приверженность атлантизму. Лучше рассматривать вещи с точки зрения того, что говорят, а не того, как это интерпретируют журналисты. Логика подсказывает, что нужно анализировать российские заявления, а не их западную интерпретацию. Ввод войск на Украину с самого начала имел свою логику, и она заключается в том, что говорил сам Путин: "В наши планы не входит оккупация украинских территорий". Накануне ввода войск в Донбасс Путин заявил: "Мною принято решение о проведении специальной военной операции (…) мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины". Впрочем, всем, кроме россиян, удобно бомбить мирное население и совершать зверства.



Массовое использование ложных новостей является решающей частью пропаганды, служащей для повышения спроса на международную поддержку коррумпированного киевского режима и давления на европейцев (которые в конечном итоге должны будут заплатить самую высокую цену и нести самое большое бремя). Пропаганду и разгул русофобии следует рассматривать как стратегию США, для которых продолжение конфликта - лучший бизнес в геополитическом, тактическом, экономическом и военном плане. Здесь есть еще одна странность: Зеленский ежедневно просит Европу отказаться от покупок газа и пойти на энергетический суицид, чтобы спасти его криминальное правительство, но при этом он продолжает брать с Москвы деньги за транзит российского газа через Украину: 10,4 миллиарда долларов в год.



Как появился медиа-обман



Мать всей лжи родилась 37 дней назад, хотя конфликт начался восемь лет назад. Украинские силы обстреливали и бомбили украинцев в Донбассе, виновных в непризнании суверенитета пронацистского киевского режима. Четырнадцать тысяч погибших не вызвали инструментального негодования атлантистов, но привели к нынешней ситуации.



Еще одна ложь высокого уровня - называть правительство Зеленского "демократическим". Зеленский пришел к власти благодаря деньгам украинского олигарха Коломойского и голосам ультраправых - "Правого сектора"* и более мелких формирований. Его обвиняют в том, что он находится под влиянием нацистских групп страны, а он отвечает, что он настоящий демократ. И чтобы продемонстрировать это, за год он распустил 11 партий и закрыл три телеканала, виновных в поддержке политики сближения с Россией. Их буквально избили и лишили всякого пространства во имя демократии и Европы.



Однако символы имеют значение. Не случайно Украина отменила праздник освобождения от фашистов и объявила праздником день рождения нацистского палача Степана Бандеры, чьи войска убили около 100 тысяч человек, большинство из которых были евреями. Потом нам говорят, что Зеленский - еврей, а значит не может быть нацистом. При этом его главный спонсор, Коломойский, тоже еврей, но он спонсировал его и батальон "Азов". Рокфеллер был таким же евреем, что и Зеленский, и даже больше, но это не помешало ему спонсировать приход Гитлера к власти. И украинская Конституция, в которой в 16 статье говорится об обязанности государства "сохранить генофонд украинского народа", не способствует опровержению обвинений в нацизме. Евгеника на конституционном уровне называется нацизмом.



Третья большая ложь, закрывающая тройку ложных повествований об Украине, связана с присоединением к НАТО, которое никогда не одобрили бы. Это ложь: вхождение Киева в альянс не только стояло на повестке дня, но НАТО уже восемь лет на Украине, хотя эта страна еще не является членом организации. НАТО тренирует и формирует украинскую армию, продает оружие, занимается лабораториями по созданию оружия для бактериологической войны, поставляет вооружение для флота, пехоты и авиации, и имеет полный политический контроль над правительством. И последнее, но не менее важное, коррупционные схемы семьи Байденов, в частности Хантера Байдена (сына американского президента), в области добычи полезных ископаемых. Политический и военный суверенитет Украины уже много лет принадлежал США и Великобритании.



Это предыстория российских военных действий. Этот конфликт никогда не должен был начинаться и точка.



* запрещенная в России экстремистская организация Источник - ИноСМИ

